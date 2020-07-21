Госдеп назвал три сценария возможного возобновления ядерных испытаний

21.07.2020, 21:08, Новости дня

Госдепартамент США обозначил три потенциальных сценария возможного возобновления американской стороной ядерных испытаний, сообщил во вторник спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы будем проводить испытания только в том случае, если возникнет вопрос безопасности или надежности. Или если возникнет срочная необходимость разработать какую-то новую конструкцию. Мне не известно о том, чтобы в настоящее время имелся какой-то из этих трех (факторов)», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Биллингсли заявил, что РФ и Китай якобы проводят испытания, сопровождающиеся ядерными взрывами малой мощности.

Также Биллингсли призвал Москву прекратить разработки новейших видов ракет с ядерным двигателем, которые он назвал «летающим Чернобылем».

В начале июля Биллингсли назвал «ужасными» российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон», таким образом прокомментировав статью в журнале Forbes, в которой выдвинута версия, что якобы причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона могли быть испытания одной из этих ракет.