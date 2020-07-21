Нобелевский банкет в Стокгольме отменен

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21.07.2020, 21:08, Новости дня

Ежегодный нобелевский банкет в Стокгольме, запланированный на 10 декабря, отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен в интервью газете Dagens Nyheter.

«Есть две проблемы. Нельзя собрать так много людей в тесноте рядом друг с другом. И неясно, смогут ли люди поехать в Швецию так, как им хочется», – передает ТАСС слова Хайкенстена.

Нобелевские лауреаты, как и всегда, будут объявлены в начале октября, но в каком формате будет проходить церемония вручения премии, пока неясно. «Точно так же, как обычно, в филармонии все сидеть, вероятно, не будут. Но может случиться так, что некоторые лауреаты приедут в Стокгольм, а некоторые останутся у себя на родине, и что мы каким-то образом подключим их в цифровом виде», – отметил Хайкенстен.

Вместе с представителями монаршей семьи, лауреатами и их близкими, членами Нобелевских комитетов, руководителями страны и лидерами крупнейших политических партий на торжество в городскую ратушу приглашаются 200 студентов шведских университетов – всего 1 тыс. 300 человек.

Напомним, что в марте 2020 года отменили ежегодный конкурс Евровидение из-за коронавируса.

По этой же причине был отменен летний чемпионат мира по биатлону.





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