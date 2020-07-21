Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата Ада»

21.07.2020, 21:08, Новости дня

Выполнив требование террориста и записав видеообращение, президент Украины Владимир Зеленский совершил грубейшую ошибку и «открыл врата Ада», сообщил российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

«Зеленский выполнил требования террориста и записал видео обращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата Ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», – сообщил он в своем Telegram.

Ранее Зеленский поговорил по телефону с луцким террористом, после чего тот отпустил троих заложников, а украинский лидер записал видеообращение, чего от него требовал злоумышленник.

До этого была раскрыта личность луцкого террориста – им оказался ранее судимый Максим Кривош.