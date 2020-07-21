Мнение: «Цель оправдывает средства», польза от деноминации и ЛГБТ задним числом

21.07.2020, 21:01, Разное

1. Нашёл прекрасное у Владимира Ильича: «Ненависть… есть основа всякого социалистического и коммунистического движения». Это из «детской болезни левизны», там вождь объясняет, что без звериной ненависти к богатым ни коммунизма, ни социализма не получится.

В том же труде вождь с поистине пролетарской прямолинейности объясняет принципы большевиков — договариваться с кем угодно, обманывать напропалую и без колебаний нарушать свои обещания, как только это становится хотя бы немного выгодно. «Цель оправдывает средства» в чистом, рафинированном виде:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Детская_болезнь_«левизны»_в_коммунизме

https://www.marxists.org/russkij/lenin/1920/leftwing/09.htm

Русские революционные социал-демократы до падения царизма неоднократно пользовались услугами буржуазных либералов, т.-е. заключали с ними массу практических компромиссов, а в 1901-2 годах, еще до возникновения большевизма, старая редакция «Искры» (в эту редакцию входили Плеханов, Аксельрод, Засулич, Мартов, Потресов и я) заключила (правда, не надолго) формальный политический союз со Струве, политическим вождем буржуазного либерализма, умея в то же время вести, не прекращая, самую беспощадную идейную и политическую борьбу против буржуазного либерализма и против малейших проявлений его влияния изнутри рабочего движения. Большевики продолжали всегда ту же политику. С 1905 года они систематически отстаивали союз рабочего класса с крестьянством против либеральной буржуазии и царизма, никогда не отказываясь в то же время от поддержки буржуазии против царизма (напр., на 2-ой стадии выборов или на перебаллотировках) и не прекращая самой непримиримой идейной и политической борьбы против буржуазно революционной крестьянской партии, «социалистов-революционеров», разоблачая их, как мелкобуржуазных демократов, фальшиво причисляющих себя к социалистам.

В 1907 году большевики заключили, на короткое время, формальный политический блок на выборах в Думу с «соц.-революционерами». С меньшевиками мы в 1903-1912 годах бывали по нескольку лет формально в единой с.-д. партии, никогда не превращая идейной и политической борьбы с ними, как с проводниками буржуазного влияния на пролетариат и оппортунистами. Во время войны мы заключали некоторый компромисс с «каутскианцами», левыми меньшевиками (Мартов) и частью «соц.-революционеров» (Чернов, Натансон), заседая вместе с ними в Циммервальде и Кинтале и выпуская общие манифеста, но мы не прекращали и не ослабляли никогда идейно-политической борьбы с «каутскианцами», Мартовым и Черновым (Натансон умер в 1919 г., будучи вполне близким к нам, почти солидарным с нами «революционным коммунистом»-народником). В самый цемент октябрьского переворота мы заключили не формальный, но очень важный (и очень успешный) политический блок с мелкобуржуазным крестьянством, приняв целиком, без единого изменения, эсеровскую аграрную программу, т.-е. заключили несомненный компромисс, чтобы доказать крестьянам, что мы хотим не майоризирования их, а соглашения с ними. Одновременно мы предложили (и вскоре осуществили) формальный политический блок, с участием в правительстве, «левым эс-эрам», которые расторгли этот блок после заключения Брестского мира с нами и затем дошли до вооруженного восстания против нас в июле 1918 года и впоследствии до вооруженной борьбы против нас.

2. Читатель lrlay777 указывает на возможную пользу от деноминации для граждан, которые мечтают вернуться в советские времена:

https://olegmakarenko.ru/1907708.html?thread=756121340#t756121340

…есть и нечто приятное в такой деноминации, если бы е` провели. Особенно для сердца людей, ностальгирующих по СССР. Ведь опять бы наступила советская дешевизна! Вновь можно было бы покупать хлеб и молоко за 20 копеек, примерно, а стаканчик ситро за 3 копейки. И спички за 1.

Правда их бы неприятно поразило, что зарплаты бы тоже стали близки к советским. Но у всего же есть оборотная сторона!

В позднем СССР обычные зарплаты составляли в среднем около 120-140 рублей. В прошлом году средняя зарплата в России составляла около 48000 рублей, медианная — 34500 рублей:

https://ruxpert.ru/Зарплаты_и_доходы_в_России

То есть, после деноминации в 100 раз, современные зарплаты составляли бы 340-480 рублей и были бы в разы выше советских. Кстати, вопрос старожилам. Сейчас трёхдневную путёвку в Париж для двоих можно купить за 30 тысяч рублей. Сколько такая путёвка стоила в СССР?

3. Героев фильмов и мультсериалов уже записывают в шеренги ЛГБТ задним числом, причём радугу клеют даже на тех, кто очевидно гетеросексуален:

Героиня Велма Динкли из серии мультипликационных сериалов и полнометражных мультфильмов «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой. Об этом сообщает BuzzFeed.

Режиссер и сценарист Тони Червоне подтвердил гомосексуальность персонажа. «Десять лет назад мы показали это настолько прозрачно, насколько это было возможно. Большинство наших фанатов поняли это. Тем, кто не понял, предлагаю присмотреться. В этом нет никакой новости», — говорится в обращении кинематографиста.

Червоне пояснил, что хоть у Велмы и был роман с главным героем Шэгги, все равно было очевидно, что эти отношения ей не подходят. По словам сценариста, у героини была связь с девушкой Марси Флич.

Сценарист Джеймс Ганн заявил, что тоже пытался сделать Велму лесбиянкой, однако в итоге киностудия оставила в мультфильме лишь намеки на ее ориентацию. Впоследствии у героини и вовсе появился бойфренд.

Остаётся только дождаться, когда этот мультсериал переснимут, сделав большинство главных героев чернокожими или другими представителями меньшинств.

Напомню, что права на продукции «Союзмультфильма» в 1990-е годы были проданы в США, но в середине 2000-х возвращены обратно. Можно представить, что американцы сделали бы сейчас с персонажами мультфильмов из нашего детства.