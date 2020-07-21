Медики: Экстремальные диеты могут привести к женскому бесплодию

21.07.2020, 20:53, Разное

Избыточный вес матери вреден для здоровья и развития плода, поэтому многие эксперты советуют похудеть женщинам перед зачатием ребенка. Медики рассказали, что экстремальные диеты еще опаснее: они могут стать причиной женского бесплодия.

Очень часто представительницам прекрасного пола хочется получить стройную фигуру, как можно быстрее. Для этого они используют различные диеты, включая экстремальные, согласно которым дневной рацион сокращается до 500-600 калорий или же нужно практически ничего не есть в течении нескольких дней. Проведенное исследование подтвердило, что такие ограничения в еде лишают женщин фертильности.

Резкие изменения пищевого режима приводят к долговременным повреждениям организма, существенно усложняя процесс оплодотворения, а в некоторых случаях зачатие становится невозможным. В результате экстремальных диет могут не наступить месячные, что является свидетельством серьезных гормональных нарушений. Фанатичное следование “чудодейственным” рекомендациям по похудению позволит получить заветного результата, но ценой здоровья.

Для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, необязательно изнурять себя – достаточно сжигать больше потребляемого количества калорий, питаться в одно и то же время, не забывать о физических нагрузках, отказаться от мучного и сладкого, заключили специалисты.