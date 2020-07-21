Личное: Могла бы нарисовать ее по памяти

21.07.2020, 20:50, Разное

Для разнообразия рапана другой сексуальной ориентации рассмотрим, чтобы не казалось, что женские сливы – из-за гендерного неравенства.

Хотя постоянные читатели вряд ли так думают. Мужских писем о сливе мы тоже много в рубрике видели.

forgotten6

Здравствуйте Эволюция

Мне 32 года, давно живу за границей, лесбиянка с тех пор как помню себя. За плечами череда наверное не слишком удачных отношений, где то больше любили меня, где то больше любила я, все еще надеюсь научиться создавать баланс.

(Автор зря на это надеется. Пока она выбирает половинок, не обращая никакого внимания на обратную связь)

Моя история о гетеросексуальной девушке (27 лет), которая влюблена в хищника. Не знаю настоящий хищник ли он, но она отдает ему всю свою зарплату (работа творческая, зарплата не маленькая, работает двойные смены каждый день и по выходным). У него есть еще несколько таких девушек, которые тоже дают ему деньги, а также несколько детей. Они обычно встречаются раз в неделю, разговаривают по телефону каждый день, часто ругаются, она берет для него кредиты и долги.

Познакомились мы на работе, 2 года назад. В то время она там жила (помещение позволяет), квартиру не снимала, экономила на всем и жила только им. Со мной она подружилась сразу, была очень веселой, харизматичной и как то очень быстро пересекла физический барьер – просила массаж, или засыпала у меня на коленях после работы.

И я к сожалению напялив на себя корону спасательницы, начала в нее влюбляться. Мне было ее жалко, и с другой стороны я восхищалась ее преданностью ему, хотелось окружить ее теплом, которое она не получала от него. Наивно и самонадеянно хотела показать ей другой мир.

(Это точно не наивность. Это наоборот, грандиозность, высокомерие и взгляд сверху. Не было понимания, что она изначально внизу со своей жаждой и растущей зависимостью)

Постепенно она начала у меня ночевать, иногда я давала ей свою машину или отвозила ее по ее делам (раз в неделю она навещала родителей, и раз в неделю своего бойфренда). Она знала что я люблю ее (еще в начале сказала ей, и в принципе это было видно всем) и наверное пользовалась этим как ей удобно. Всегда говорила что никогда не будет с девушкой, хоть и позволяла мне себя обнимать ночью практически без одежды, гладить и все такое. Надо было конечно поверить ее словам, но уже поздно.

(Автор изо всех сил рвалась служить и подруга ее считала, что автор счастлива быть причащенной к ней и ее жизни. Автор это подтверждала и подкрепляла)

Часто она мне врала (хоть вроде бы причины на то и не было), про свои отношения ничего искреннего не рассказывала, и вообще часто относилась ко мне ужасно, унижала, устраивала публичные истерики если я ей что то не давала из того что она привыкла.

(Здесь мы видим резкий вектор от Штурмана к Попрошайке. От Спасательнице к бедной жертве абьюза. Почему такой резкий переход вдруг, как думаете?)

На работе у нее есть подруга которой она рассказывает все до мельчайших подробностей, но со мной такого никогда не было. С другой стороны была мелочей которые. Были до боли знакомые повседневные привычки, наш личный сленг, прозвища, фразы. Наверное я это все начала и она просто подхватила как зеркало (сразу вспоминается “зови меня своим именем”.

(Ссылается на фильм про хищного взрослого бисексуала и влюбленного в него мальчика. Наверное себя представляет в роли рокового совратителя. Хотя была просто прилипшей тряпкой)

У нас было одно и тоже имя одна для другой, как бы глупо это не звучало на фоне всего прочего). И мне было тяжело ее отпустить, не смотря на то, что я не получала от нее практически ничего. Кроме того мы все равно работали в одном и том же месте, в одной комнате, а ее тело для меня было уже таким знакомым, что я могла бы нарисовать ее по памяти, хоть ничего между нами не было.

(Это в реальности не было, а в воображении она присвоила ее тело и обладала им)

Постепенно она переехала ко мне жить, все ее вещи у меня. Сложилась жизнь которая очень напоминала партнерство. Она стала меньше работать, часто возращается домой рано, мы спим вместе в одной кровати в обнимку, утром я отвожу ее на работу, вечером забираю, она звонит и пишет целый день, много шуток, смеха, эти иллюзии будут потом дорого стоить. Она говорит в шутку что мы вместе, только без секса. Я не понятно чего жду.

(Автор была такой преданной рабыней, что подруга ее воспользовалась навязчивым предложением жить у нее и за ее счет)

Все остальное в моей жизни отошло на второй план, а потом вообще исчезло. Она заполнила собой физически и духовно все мое пространство. За все плачу я, еду покупаю я (она когда есть время готовит), в ресторанах плачу я, часто выпрашивала подарки вроде телефона или одежды. Мне было бы приятно ей покупать и радовать ее, если бы не очевидная мысль что она использует меня точно также как он использует ее. И вроде бы как я и его финансирую в итоге этой цепочки. Меня очень задевало то, что она врала мне в идиотских мелочах, хотя на мой взгляд я не нависала над ней коршуном и щипцами, и никогда не предавала ее, не понятно зачем лгать. А может быть нависала не замечая за собой, не знаю, а может она изначально во мне не видела человека которому что то хочется рассказать.

(Она не нависала над ней коршуном, потому что в стадии тряпки, лежащей у ног, никто коршуном нависать не может, нет возможностей)

И закономеренно произошло то что должно было произойти – в последнее время по ночам я давала своим рукам больше свободы. И вроде бы она не была против. А потом когда мы заговорили об этом она сказала что чувствует что изменяет своему другу, и что она “не такая”, ее это смущает и не приятно.

(Автор пыталась насильно отжимать секс, подруга где-то уступала, помня о ее вложениях, а где-то объясняла, что ей противно, надеясь, что у автора проснется самоуважение)

Пути назад уже не было, и поддерживать свою иллюзию что когда нибудь что то будет я больше не могла. Не имела понятия что делать теперь, был какой то ожидаемый тупик. Выгонять ее с квартиры было выше моих сил.. я просто отстранилась, наверное была холодной, просто не могла больше все эти прозвища, слова.. не понимала зачем вообще что то спрашивать и разговаривать если каждое второе слово ложь. Она спрашивала что со мной, хотя прекрасно знала. Я написала ей сообщение где в первые предложила что то попробовать.

(Классика рапанов. Когда ее сто раз послали, она решила предложить попробовать отношения. Никогда не жалейте липких тряпок. Они все смотрят на партнеров с трона, только поэтому и унижаются так, что видят себя априори выше)

Написала что конечно же не могу с ней дружить, и у нас никакая не дружба, и если она оставит мне хотя бы немножко открытую дверь, то я верю что будет чудесно, и не только мне. И спосила что она предлагает делать.

По реакции поняла что разговаривать не с кем, она засмеялась, сказала что не понимает какую открытую дверь и что она со всеми подругами так (хоть я уверена что нет, но может быть это говорит моя корона, наверное ей удобно было быть ко мне близко что бы жить комфортнее). Я быстро закрыла эту беседу и с тех пор между нами ужас.

(Подруга даже засмеялась, увидев полный неадекват автора)

Она себя ведет как будто ничего не случилось, все еще просит что бы я ее гладила перед сном как обычно. Я не могу и каждую ночь ухожу спать в другую комнату.

(Она просит! Не кидает крошки это голодной и несчастной, а просит)

Я настолько холодна что наверное ее это пугает и мы отдаляемся еще больше, хотя в принципе теперь понимаю и не были близки. Я также понимаю что давно и тем более сейчас нужно попросить ее оставить квартиру, но боюсь что мне будет слишком тяжело это сделать.

(Если бы она оценивала степени брезгливости подруги и жалости, она бы быстро попросила ее съехать. Но автор представляет, что подруга любит ее, просто у нее другая ориентация, что подруга тянется к ней и страдает от ее холода. Вот что автор представляет, поэтому будет сливаться дальше)

Все еще люблю ее, заставляю себя силой на нее не смотреть и о ней не думать. Чувствую себя в каком то тупике, куда ни пойдешь – дорога в никуда. Понимаю что сама себя сюда загнала своей жадностью и самонадеянностью, понимаю что расплачиваюсь за иллюзии в которые мне было так удобно верить эти 2 года, но не понимаю как быть дальше.

(Ей кажется, что это тупик, что подруга имеет полное право жить в ее квартире и иметь автора в качестве служанки, что отказать ей будет косяком. Видите, к чему приводит слив?)

На работе мы больше не видимся, с пор карантина я перешла на домашний график.

Как выйти из этого тупика с наименьшими потерями? Очень много ситуаций с ней где я предавала себя, которые даже не хочется вспоминать. Как сделать это все красиво или хотя бы менее ужасно?

(Она бы не употребляла слово “красиво”, если бы хоть наполовину представляла себе, как безобразно выглядит)