 

Полиция не нашла следов поджога в соборе в Нанте

21.07.2020, 20:48, Новости дня

Признаков, подтверждающих версию о поджоге в соборе Нанта, пока не обнаружено, пожар может иметь случайный характер, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«На данный момент нет ничего, что указывало бы на преступные действия. Человек, который был задержан (в рамках расследования), был отпущен на свободу. Это (пожар) может иметь случайный характер», – передает РИА «Новости» слова главы МВД Франции.

В субботу утром кафедральный собор загорелся во французском Нанте. Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет – до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. При пожаре сгорел орган XVII века. 

Возгорание удалось ликвидировать поздно вечером.

Французский Фонд наследия объявил о сборе средств для реставрации большого органа, сгоревшего при пожаре.

По факту поджога собора прокуратура Нанта начала расследование. 





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