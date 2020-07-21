 

Стало известно, при какой погоде больше “радиус поражения” у кашля и чихания

21.07.2020, 20:45, Разное


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Когда человек кашляет или чихает, из его респираторного тракта вырываются мелкие капли. Эти капли могут содержать болезнетворные вирусы, в том числе, SARS-CoV-2. Международная группа физиков узнала, что лучшие условия для их распространения создаются при прохладной погоде и высокой влажности. Новое исследования, посвященное влиянию погодных факторов на возможность распространения инфекции, опубликовано в журнале Physics of Fluids.

Чтобы лучше понять, какую роль в распространении респираторных капель играют погодные условия, ученые разработали специальные математические модели. В пресс-релизе Калифонийского университета говорится, что новое исследование объединяет социальные взаимодействия между людьми и физику жидкости.

 «Физика капель значительно зависит от погоды. Если вы в более холодном и влажном климате, капли после чихания или после кашля будут сохраняться и перемещаться в воздухе дольше, чем при сухом и жарком климате, при котором их испарение происходит скорее. Мы включили эти параметры в свою модель распространения инфекции», – рассказал профессор Абишек Саха (Abhishek Saha) из Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego), соавтор исследования.

Исследование показало, что при температуре 35°Цельсия и относительной влажности 40% капелька может «уйти» почти на 2,5 метров. При температуре 5° и влажность 80% это расстояние станет более 3,5 метров.

Авторы обнаружили, что наибольшую опасность представляют капли среднего размера (14-48 микрон). Более мелкие могут испаряться за доли секунд, а крупные быстро падают.

Ученые считают, что это еще одно доказательство необходимости ношения масок, которые эффективно останавливают капли «самого опасного» размера. Также новые данные подчеркивают, что соблюдения рекомендаций дистанции в 1-2 метра – недостаточная мера для предупреждения воздушно-капельных инфекций.

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