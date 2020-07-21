Луцкий террорист заявил о ранении одного из заложников

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21.07.2020, 20:30, Новости дня

Один из заложников в захваченном в Луцке автобусе ранен, кроме того, в машине находятся беременная женщина и ребенок, об этом сообщил сам террорист в телефонном разговоре с журналистами львовского телеканала «НТА».

«Заложники в плохом состоянии, полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок», – передает его слова ТАСС.

В Сети опубликована запись разговора террориста с журналистом.

Между тем, сообщается, что представитель правоохранительных органов Украины после того, как передал воду пассажирам автобуса, снова попытался вступить в переговоры с террористом, однако тот в ответ сделал одиночный выстрел. По данным издания «Страна», полицейский пытался договориться, чтобы из автобуса выпустили ребенка, но злоумышленник отогнал переговорщика выстрелом.

С момента захвата заложников произошло уже более 10 часов.

В МВД Украины предполагают, что мужчина, который захватил заложников в автобусе в Луцке, стремится к славе. Также сообщалось, что злоумышленник разрешил передать заложникам воды.

Глава МВД Украины Арсен Аваков говорил, что сотрудники украинской полиции наладили контакт с террористом, который захватил в Луцке в заложники автобус с пассажирами. Уже названа личность луцкого террориста.





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