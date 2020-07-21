Найден препятствующий развитию диабета продукт

21.07.2020, 20:30, Новости дня

Ученые из трех стран провели исследование среди людей с высоким уровнем сахара в крови и нашли безмедикаментозный метод профилактики диабета. Работа опубликована в журнале Journal of the Endocrine Society.

Эндокринологи из Диабетического центра Джослина в Бостоне, США, – крупнейшего в мире научно-исследовательского центра по изучению диабета – вместе с немецкими коллегами из Регионального медицинского центра Ландштуля и учеными из Университета Кенг-Хи в Сеуле, Южная Корея, провели рандомизированное клиническое исследование влияние добавок корицы на контроль сахара в крови у людей с предварительной стадией диабета, передает РИА «Новости».

В исследовании приняли участие 51 человек с предрасположенностью к диабету, которым этот диагноз, однако, еще не был поставлен. Участникам три раза в день на протяжении трех месяцев давали капсулу корицы по 500 мг или плацебо.

Авторы выявили, что добавки с корицей снижают уровень глюкозы в крови натощак и улучшают реакцию организма на прием пищи с углеводами, то есть сглаживают факторы предиабета. Корица хорошо переносилась, и ни у одного участника не возникло аллергических реакций или каких-либо побочных эффектов.

«Наше исследование показало положительный эффект от добавления корицы в рацион на поддержание стабильного уровня сахара в крови у участников с предиабетом» – цитируют в журнале первого автора статьи Джулио Ромео доктора медицинских наук из Диабетического центра Джослина. «Эти результаты дают основание для более длительных и масштабных исследований, чтобы выяснить, может ли корица снизить риск развития диабета второго типа с течением времени», – добавил автор исследования.

По оценкам ученых, около 90 млн человек в США сегодня имеют предиабет, который возникает, когда уровень сахара в крови постоянно находится выше нормы. Это состояние часто приводит к развитию диабета второго типа, следствием которого могут стать многие проблемы со здоровьем – от ожирения до бесплодия, заболеваний суставов и костей, и даже гормонального рака.

Для людей с предиабетом особенно важно контролировать гликемию – уровень глюкозы в крови, и ученые – врачи и диетологи – постоянно ищут продукты, которые способствуют его поддержанию. Это важнейшая стратегия безмедикаментозной профилактики диабета.

Исследование было проведено под руководством Эндокринного общества – старейшей и крупнейшей в мире международной организации в области эндокринологии и обмена веществ, с поддержкой министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи.

Напомним, что ученые из Канады назвали омлет идеальным завтраком для больных диабетом, так как он помогает контролировать уровень глюкозы весь день.