Луцкий террорист отпустил трех заложников

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21.07.2020, 20:30, Новости дня

Из захваченного злоумышленником в украинском Луцке автобуса освобождены трое заложников – их отпустил сам террорист, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«(Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Евгений) Коваль забрал трех заложников», – сообщил Аваков в своем Twitter.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

В офисе президента Украины сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский лично говорил с мужчиной, захватившим заложников, после чего тот отпустил трех человек, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, освобождены ребенок, беременная девушка и пенсионер.

Между тем, луцкий террорист сообщал, что один из заложников в захваченном в Луцке автобусе ранен.

Ранее заложникам было разрешено передать воду. В МВД Украины предполагают, что мужчина, который захватил заложников в автобусе в Луцке, стремится к славе.

Аваков говорил, что сотрудники украинской полиции наладили контакт с террористом, который захватил в Луцке в заложники автобус с пассажирами.

Была также названа личность луцкого террориста.





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