Канье Уэст заявил, что Ким Кардашян вместе с врачами хотят его запереть

21.07.2020, 20:30, Разное

Канье Уэст высказал подозрения относительно отношения к нему Ким Кардашян. Музыкант считает, что вместе с врачами супруга хочет запереть его дома.

Как пишет «Телепрограмма», такое решение Кардашян могла принять после слов рэпера о прерывании нею беременности. Из-за этого, предполагает продюсер, жена намерена ограничить свободу его передвижения. Такое заявление артист сделал, общаясь с фанатами в соцсети Twitter. Под запрет попало общение тещи Крис Дженнер с детьми 43-летнего музыканта. В серии публикаций он обратился к супруге и ее матери с просьбой связаться с ним. Также рэпер заверил, что его дети ни при каких обстоятельствах не станут моделями для журналов, как это было с Ким Кардашян 13 лет назад. Кроме того, он уверяет, что жена улетела с лечащим врачом в Вайоминг, вслед за этим она намерена ограничить артиста во всем.

Канье Уэст сравнил свое положение с ситуацией с Нельсоном Манделой, который был заключен в тюрьму. Стоит отметить, что сравнение со знаменитым политиком рэпер привел не случайно. Так, недавно он официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. Подобные мысли он высказывал и ранее, во время своей первой встречи с будущим электоратом в качестве вероятного главы страны. Стоит отметить, что процедуры по регистрации в качестве претендента на главный пост в стране обошлись музыканту в 35 тысяч долларов.

Для президентской гонки артист создал специальный комитет «Канье 2020», далее в его планах – собрать собственную политическую силу «Партию дня рождения». Такое название должно символизировать перерождение его приверженцев и всей страны в целом после его победы на выборах. Как повлияют на ход гонки последние заявления рэпера, эксперты пока прогнозировать не берутся. Ранее его шансы сводились к нулю и вызывали как критику, так и откровенный смех у политологов.