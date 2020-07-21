 

Мнение: Путин и Насреддин

21.07.2020, 20:19, Разное

Неспроста в Москве поставили памятник Ходжи Насреддину и его ишаку. Этот хитрован – наш, исконно российский герой!

А у истории о том, как Насреддин взялся научить ишака разговаривать, вполне может быть современное продолжение.

Очевидно же, что в условиях хорошего питания, насыщенного витаминами, активного образа жизни, всеобщей заботы и внимания, продолжительность жизни современного ишака должна вырасти. И очевидно, что лет через пять-десять после  начала обучения ишака говорить, Насреддин должен обнулить эту  задачу и выдвинуть более другую, более глобальную цель! Ну например, предложить за десять лет  поднять образовательный уровень ишака до таких высот, что тот одновременно заговорит на двух языках, заведет блог в ЖЖ и станет ТОП-блогером…

Мне вспомнился Ходжа Насреддин и пришло в голову продолжение его истории об обещании  научить ишака говорить, когда прочитал новость, что Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»….

Недоумеваю, и чего это мне Насреддин вспомнился?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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