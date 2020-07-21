Суд признал законным дело о коррупции в отношении генералов МВД

21.07.2020, 20:16, Новости дня

Возбуждение Следственным комитетом уголовного дела о коррупции в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова возбуждено законно, решение на этот счет принял Басманный суд Москвы.

«Суд не может дать оценку доказательств в рамках расследования уголовного дела, в жалобе отказать», – передает ТАСС текст судебного решения.

В июне сообщалось, что Следственный комитет назначил биологическую экспертизу порядка 500 тыс. долларов, которые были изъяты в рамках уголовного дела о коррупции в отношении Краковского и Бирюкова.

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест.