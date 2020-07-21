Арест Фургала. Назначение Дегтярева

21.07.2020, 20:15, Разное

Коммерческая версия.

Дегтярев впервые в кабмине региона. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровского края / ТАСС

Что-то чем дальше, тем больше мне кажется, что арест Фургала связан не с политикой, а с коммерческой версией, которую озвучил первым Сергей Игонин и о которой с тех пор писали уже многие. А именно, что Фургала арестовали потому, что Ротенбергам приглянулся его завод «Амурсталь», который один может дешево поставить стальные конструкции для моста на Сахалин.

И вообще похоже Кремль не придает хабаровским протестам большое значение — иначе бы они вряд ли назначили врио губернатора 39-летнего Михаила Дегтярева. Легко заметить, что в партии Жириновского есть два крыла. Одно крыло состоит из криминальных бизнесменов, которые купили корочки подешевле, чем в «Единой России», и пошли во власть с билетом эконом-класса (и это крыло Фургала). Другое — из молодых и красивых мужчин, обыкновенно начинавших помощниками Жириновского. И оба эти крыла смешивать не рекомендуется: а то мятежные хабаровские мужики, поднявшиеся за Фургала, могут посмотреть на фото молодого и красивого Дегтярева с Жириновским в бане и решить, что Кремль хочет этим назначением их опустить.

В самом деле, перечислим причины, которые могли быть у власти для ареста Фургала.

Гипотезу, что Фургала действительно арестовали за убийства, в которых есть серьезные основания его подозревать, мы отметаем как фантастическую.

Поэтому гипотеза первая:

Фургал, будучи спойлером, выиграл выборы у единоросса, и поэтому Кремль на него обиделся.

Но это смешно. В 2019 г. благодаря «умному голосованию» Навального выборы в Мосгордуму выиграла целая куча спойлеров, и никто их не арестовывал. Спойлера проще купить, чем арестовать, а иногда даже и покупать не надо. Губернатор Сергей Фургал — вполне себе человек системы, член супермаркета под названием ЛДПР, совладелец «Амурстали». Он-то не умеет договариваться? Скажет отнести — отнесут. Попросят договориться — договорится.

То есть это объяснение просто не годится.

Рассмотрим второе объяснение.

Арест Фургала был следствием отчасти личного конфликта между ним и полпредом Трутневым.

Трутнев-де лично просил Фургала сняться после первого раунда голосования и воспринял отказ Фургала как личный афронт. Все дальнейшее — высокий рейтинг Фургала, его реформы — только добавляло масла в огонь. Согласно такой гипотезе, Трутнев просто оказался неумелым переговорщиком, который поставил свои интересы выше интересов Кремля. Но тогда, согласитесь, резонно было бы Трутнева и послать расхлебывать кашу.

Рассмотрим третье объяснение:

арест Фургала — это была акция по удешевлению ЛДПР в преддверии сентябрьских выборов.

На них ожидается протестное голосование, Фургалов будет пруд пруди, и ЛДПР, почуяв кровь в воде, к этому готовилась. Потому что когда вы партия проигрывающих спойлеров, то цена вам одна. А когда вы партия выигрывающих спойлеров, то цена вам совсем другая. ЛДПР — партия легкого поведения, но в тяжелых политических обстоятельствах такие партии особо дорого стоят. Вот Кремль и сбивал цену.

Именно эту-то гипотезу назначение губернатора из ЛДПР напрочь опровергает. Потому что, согласитесь, назначение Дегтярева увеличивает цену ЛДПР, а не снижает ее.

Таким образом, мы опять возвращаемся к версии Сергея Игонина.

В 2017 г. 50% фургаловской «Амурстали» отходит некоему Павлу Бальскому, исторически связанному с Ротенбергами (Бальский — бывший член совета директоров банка Ротенбергов и глава национального союза ветеранов дзюдо, высший совет которого возглавляет Ротенберг). Остальные 50% находятся пополам у Фургала (после того, как он стал губернатором, — у его жены), и его партнера Мистрюкова.

После победы Фургала на выборах ему якобы поступает предложение: ты нарушил договоренность и не снялся, гони акции. Стороны не сходятся в цене, и в ноябре 2019 г. Мистрюкова сажают. Тот дает показания на Фургала и продает акции тому же Бальскому.

Наивный вопрос: как же это, интересно, Мистрюков выдал доверенность на сделку? Прямо в «Лефортово»? При каких обстоятельствах?

Цена вопроса: грандиозное вероятное строительство моста на Сахалин, который обещает быть еще более сладким, чем Крымский мост, и для которого «Амурсталь» самый логичный и дешевый поставщик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Врио с репутацией клоуна». Сможет ли Михаил Дегтярев остановить протесты в Хабаровске

Вот тогда все сходится. Если первичной была именно коммерческая версия, а все остальное — лишь предлог, чтобы разодрать Фургала, то тогда, конечно, можно назначать другого губернатора от ЛДПР. Даже Дегтярева. А то, что хабаровчане посмотрят на его известный снимок с Жириновским в бане и могут воспринять это назначение как дополнительные унижение, — так мало ли что?

В конце концов, прецеденты есть. Если Токугава Цунаёси мог назначить молодого и красивого Янагисаву канцлером, а король Яков I мог назначить молодого и красивого Джорджа Вильерса герцогом Бекингемским, почему бы Жириновскому не предложить Дегтярева для хабаровского губернаторства?

Юлия Латынина

Обозреватель «Новой»