Пассажирам указали на главную ошибку при сдаче багажа в аэропорту

21.07.2020, 20:08, Новости дня

Погрузчик багажа в аэропорту рассказал об ошибке, которую часто допускают пассажиры и которая мешает грузчикам выполнять свою работу максимально быстро.

По его словам, многие пассажиры оставляют на чемоданах бирки со своими контактными данными, чтобы не потерять вещи. Однако эта деталь мешает грузчикам при переносе багажа, передает РИА «Новости».

«Часто бирки не дают взяться за ручку, они слишком большие, нередко соскакивают и обрываются», – цитирует его Daily Express.

Бирки также могут попасть в двигатель самолета, что может привести к опасным последствиям.

Как говорит работник аэропорта, использование бирок не имеет никакого смысла и доставляет грузчикам массу неудобств. Тем, кто боится потерять свои вещи, мужчина порекомендовал написать контактные данные маркером на самом чемодане.

Грузчик также порекомендовал туристам брать с собой багаж на колесах, так как в этом случае меньше вероятность, что его повредят при переносе.

Напомним, что в 2019 году аэропорт Внуково не исключил возможность выставлять на аукцион забытые на его территории чемоданы.