 

Пассажирам указали на главную ошибку при сдаче багажа в аэропорту

21.07.2020, 20:08, Новости дня

Погрузчик багажа в аэропорту рассказал об ошибке, которую часто допускают пассажиры и которая мешает грузчикам выполнять свою работу максимально быстро.

По его словам, многие пассажиры оставляют на чемоданах бирки со своими контактными данными, чтобы не потерять вещи. Однако эта деталь мешает грузчикам при переносе багажа, передает РИА «Новости».

«Часто бирки не дают взяться за ручку, они слишком большие, нередко соскакивают и обрываются», – цитирует его Daily Express.

Бирки также могут попасть в двигатель самолета, что может привести к опасным последствиям.

Как говорит работник аэропорта, использование бирок не имеет никакого смысла и доставляет грузчикам массу неудобств. Тем, кто боится потерять свои вещи, мужчина порекомендовал написать контактные данные маркером на самом чемодане.

Грузчик также порекомендовал туристам брать с собой багаж на колесах, так как в этом случае меньше вероятность, что его повредят при переносе.

Напомним, что в 2019 году аэропорт Внуково не исключил возможность выставлять на аукцион забытые на его территории чемоданы.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Полиция задержала участников несанкционированной акции в центре Москвы

30.06 / Совет Евросоюза рекомендовал с 1 июля отменить ограничения на въезд из 14 стран. Украины в списке нет

18.06 / Путин: Сталин видел, что СССР хотят оставить один на один с Германией

06.07 / Россия собралась экспортировать танк «Армата»

25.05 / ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса

28.05 / Россия потребовала от Турции объективности при оценке событий ХХ века

11.07 / Трамп раскрыл планы по выводу контингента ВС США из Германии

28.06 / Путин рассказал, как часто сдает тесты на COVID-19

08.07 / VOAэкспресс 7 июля 2020

07.07 / Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска