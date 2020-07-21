 

Трампу приписали «спасение 3-4 млн жизней» от коронавируса

21.07.2020, 20:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп своими рекомендациями по карантину в период пандемии коронавируса спас 3-4 млн жизней американцев, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Это было правильное решение, президент спас 3-4 млн жизней. Но нужно учитывать и другую сторону данных по здравоохранению – то, как влияют на американцев долговременные карантины», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что на 80% в ходе карантина снизилась диагностика рака, что тоже ведет к гибели людей.

Трамп ранее также приписывал себе заслуги в том, что уберег 2 млн жителей США от смерти от коронавируса.

В США зафиксировано около 3,7 млн случаев COVID-19, умерли более 139 тыс. человек, при этом остановить распространение заболевания пока не удается. Страна лидирует и по числу зараженных, и по числу умерших от коронавируса. При этом Трамп долгое время противился карантину, а после его введения призывал к скорейшему открытию экономики.





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