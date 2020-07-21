Грузия опровергает обвинения в поставках оружия Армении

21.07.2020, 20:06, Новости дня

Грузинский МИД назвал дезинформацией сообщения азербайджанских СМИ о том, что территория Грузии якобы была использована для поставок вооружения Армении. В Тбилиси считают, что распространение информации, которая не соответствует действительности, в данном случае «направлена на искусственное создание проблемы» в отношениях двух стран-партнеров.

«Была распространена дезинформационная публикация, которая содержит множество неточностей. Вызывает сожаление, что азербайджанское, казалось бы, серьезное интернет-издание, необъективно описывает факты, вводит общественность в заблуждение и пытается бросить тень на стратегическое грузино-азербайджанское партнерство и дружбу», – говорится в заявлении МИДа Грузии от 20 июля.

Ранее 19 июля, ссылаясь на свои «военные источники», азербайджанское информационное агентство утверждало в редакционной статье, что до того, как 12 июля начались бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана, из России через Грузию «проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок «Град» и минометными боеприпасами», а также «была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров» из Сербии.

Что известно

В ответ на заявление грузинского МИДа азербайджанское интернет-агентство Haqqin.az распространило 21 июля фотографии КамАЗов, которые якобы подтверждают сделанные ранее заявления этого СМИ насчет поставок российского вооружения в Армению сухопутным путем через Грузию.

Что касается сербских минометных боеприпасов, согласно агентству, то оно было доставлено в Грузию из Сербии воздушным путем. Причем «известным криминальным торговцем оружием Слободаном Тесичем, находящимся под санкциями Вашингтона, и ограничениями скандально известного «Акта Магнитского».

«К сожалению, по объективным причинам haqqin.az. не может раскрыть более детальную информацию о минометных снарядах, перевезенных из Грузии в Армению. Нам остается лишь констатировать, что правительство Грузии допустило поставки вооружения, предназначенные для Армении, лицами, находящимися под санкциями Конгресса США», – сказано в заявлении интернет-агентства, которые аналитики в Тбилиси ассоциируют с азербайджанским правительством.

«Не в интересах Грузии»

Георгий Мчедлишвили из Университета Европы сомневается в том, что Грузия стала бы пропускать военный груз для Армении. По его словам, об этом есть «четкая договоренность».

Другое дело, отмечает эксперт, что ранее, в течение определенного времени, через Грузию проезжала военная российская техника для оснащения российской 102-й базы в Гюмри, в Армении.

«Возможно, по недосмотру, или иными словами, по недобросовестности российской стороны, часть вооружения, предназначенная для российской базы, оказалась у Армении – но это чисто на уровне домысла. Если же действительно Армения получила от Сербии вооружение через территорию Грузии – то это однозначно недосмотр Тбилиси. Но для этого нужны очень твердые доказательства, а их пока нет», – отметил эксперт в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

Мчедлишвили полагает, что нынешнее обострение между Арменией и Азербайджаном, которое началось спонтанно, «пошло для Баку неважно». Погибший азербайджанский генерал, говорит эксперт, – не только трагедия сама по себе, но еще и сильный удар по репутации страны.

В тот же день, когда об этом распространилась информация, напоминает Мчедлишвили, в Баку прошел спонтанный многотысячный митинг, что для азербайджанских властей оказалось «очень неприятной неожиданностью».

«Возможно, в Баку решили "перебить" эту новость другой, и новость "измена дружественной страны" неплохо для этого подходит. Тем более сайт haqqin.az, хоть и позиционирует себя порталом неправительственной правозащитной организации "За права человека", является на самом деле квази-государственным. Если в сегодняшнем Азербайджане существовала бы истинная правозащитная организация, у нее обязательно были бы проблемы с государством», – убежден Мчедлишвили.

Согласно политологу, даже косвенное участие в конфликте между Азербайджаном и Арменией не отвечает интересам Грузии.

«Естественно, на уровне международного права Тбилиси однозначно на стороне Баку, и это выражается в постоянной поддержке двумя странами друг друга во время голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по возвращению перемещенных лиц. Но Грузия сегодня слишком уязвима, чтобы вмешиваться в конфликт даже в качестве посредника», – резюмировал эксперт.

«Провокационная дезинформация»

Специалист по вопросам безопасности и бывшая замглавы Совбеза Грузии Теона Акубардия отметила, что официальный Баку пока не комментировал информацию, которая распространяется азербайджанским порталом в течение двух дней, даже несмотря на то, что грузинский МИД отреагировал на сообщение и назвал его дезинформацией.

Акубардия считает, что в подрыве отношений Грузии с Азербайджаном в первую очередь заинтересована Россия.

«Грузия и Азербайджан – стратегические партнеры. Мы сотрудничаем в ряде энергетических, а также других масштабных проектах. Грузия – соседняя страна, которая стремится к сохранению стабильности в регионе. Раздор между этими двумя государствами больше всего устраивает Россию, особенно на фоне скорого запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP), в которых у Грузии важная функция транзитной страны. Так что распространение такой провокационной дезинформации, скорее всего, – дело рук Москвы», – отмечает в комментарии для Руской службы «Голоса Америки» Теона Акубардия.