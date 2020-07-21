Трамп против учета нелегальных иммигрантов при пересмотре границ избирательных округов

21.07.2020, 20:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал меморандум, целью которого является предотвращение учета нелегальных мигрантов при пересмотре границ избирательных округов США.

Перераспределение избирательных округов проводится как на уровне штатов для выборов в их законодательные собрания, так и на федеральном уровне для выборов в Конгресс.

Сторонники принципа, согласно которому следует учитывать только тех, кто имеет гражданство, настаивают, что каждый голос должен иметь равный вес, а если в одном округе гораздо меньше людей, имеющих право голосовать, то каждый голос там оказывает большее влияние на результаты выборов.

Демократы и активисты по защите прав иммигрантов утверждают, что учет жителей, не имеющих право голосовать, гарантирует, что лидеры представляют всех, кто пользуется госуслугами, вне зависимости от наличия у них права голоса.

В Белом доме ранее говорили, что инициатива примет форму президентского указа, однако позже было уточнено, что речь идет о меморандуме.

Сотрудник администрации, говоривший на условиях анонимности, рассказал о намерении Трампа подчеркнуть, что исключение нелегальных иммигрантов из карт округов необходимо для того, чтобы только законные жители США имели право голоса в федеральной политике.

Меморандум «является очередным решительным шагом к выполнению данного президентом обещания обеспечить представительство в Конгрессе только для американских граждан, а не нелегалов», добавил источник.

Однако этот шаг сопряжен с серьезными правовыми вопросами и может повлечь за собой судебные иски.

Исключение мигрантов из избирательных округов считается законным на уровне штатов, но в Конституции США прямо говорится, что распределение округов для выборов в Конгресс должно основываться на «общем количестве людей» в каждом штате.

Многочисленные федеральные законы укрепили это прочтение, и Верховный суд США подтвердил это толкование.

Другой вопрос связан с тем, как администрация Трампа будет получать данные о нелегальных иммигрантах. При проведении переписи населения с 2020 года не задается вопрос о миграционном статусе респондентов.