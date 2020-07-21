 

Трамп против учета нелегальных иммигрантов при пересмотре границ избирательных округов

21.07.2020, 20:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал меморандум, целью которого является предотвращение учета нелегальных мигрантов при пересмотре границ избирательных округов США.

Перераспределение избирательных округов проводится как на уровне штатов для выборов в их законодательные собрания, так и на федеральном уровне для выборов в Конгресс.

Сторонники принципа, согласно которому следует учитывать только тех, кто имеет гражданство, настаивают, что каждый голос должен иметь равный вес, а если в одном округе гораздо меньше людей, имеющих право голосовать, то каждый голос там оказывает большее влияние на результаты выборов.

Демократы и активисты по защите прав иммигрантов утверждают, что учет жителей, не имеющих право голосовать, гарантирует, что лидеры представляют всех, кто пользуется госуслугами, вне зависимости от наличия у них права голоса.

В Белом доме ранее говорили, что инициатива примет форму президентского указа, однако позже было уточнено, что речь идет о меморандуме.

Сотрудник администрации, говоривший на условиях анонимности, рассказал о намерении Трампа подчеркнуть, что исключение нелегальных иммигрантов из карт округов необходимо для того, чтобы только законные жители США имели право голоса в федеральной политике.

Меморандум «является очередным решительным шагом к выполнению данного президентом обещания обеспечить представительство в Конгрессе только для американских граждан, а не нелегалов», добавил источник.

Однако этот шаг сопряжен с серьезными правовыми вопросами и может повлечь за собой судебные иски.

Исключение мигрантов из избирательных округов считается законным на уровне штатов, но в Конституции США прямо говорится, что распределение округов для выборов в Конгресс должно основываться на «общем количестве людей» в каждом штате.

Многочисленные федеральные законы укрепили это прочтение, и Верховный суд США подтвердил это толкование.

Другой вопрос связан с тем, как администрация Трампа будет получать данные о нелегальных иммигрантах. При проведении переписи населения с 2020 года не задается вопрос о миграционном статусе респондентов.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить несовершеннолетних родственников Захарова

21.07 / Кононенко объяснил ошибку Мадонны о наложенном на нее в РФ штрафе в миллион долларов

29.06 / Пожар в киевской многоэтажке ликвидировали

09.07 / Грузинская церковь сделала заявление о статусе собора Святой Софии в Стамбуле

15.07 / Армения обвинила Азербайджан в использовании РСЗО «Град»

09.07 / Ветеран ВДВ поддержал приравнивание отчуждения территорий к экстремизму

31.05 / За сутки в украинской армии выявили 20 больных коронавирусной инфекцией

09.05 / Шахматы. Сборная России не сможет побороться за выигрыш Кубка наций

25.05 / Найден способ вернуть приложениям на смартфоне классические значки

11.07 / Потерпевшие по делу Ефремова запросили 40 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска