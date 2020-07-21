Велопрогулки, ужины при свечах и игра в футбол: как проходят каникулы семейства Бекхэм в Италии

21.07.2020, 20:05, Разное

Чуть больше недели назад старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм – Бруклин – сообщил о помолвке с 25-летней актрисой, звездой сериала “Мотель Бейтсов” и дочерью знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца Николой Пельтц. Отметив это событие со старшими членами семьи Бекхэм-Адамс, Дэвид и Виктория с детьми, а также с невесткой, отправились в отпуск. Выбор пал на итальянский регион Апулию, где они арендовали 3-этажную виллу с собственным бассейном и частным садом с патио, расположенную на территории одного из самых роскошных местных отелей Borgo Egnazia. Вилла семьи Бекхэм Интерьер виллы Интерьер виллы Ресторан отеля

Досуг Дэвид и Виктория, Бруклин и Никола, Ромео, Круз и Харпер проводят очень активно, так что папарацци приходится держать свои фотоаппараты на готове на протяжении всего дня. То знаменитости отправляются на велопрогулку изучать окрестности и местные достопримечательности, то устраивают футбольный матч, то просто загорают и купаются на пляже, то устраивают фитнес-тренировку, то – романтический ужин при свечах в ресторане La Frasca, расположенном на территории курорта, или посещают тематический вечер Puglia In The Square, в ходе которого пробуют блюда местной кухни под живое исполнение итальянских песен.

Виктория и Харпер Бекхэм Дэвид и Бруклин Бекхэм Семья Бекхэм на ужине в ресторане

Как сообщают источники журнала The Sun, в этот отель семейство Бекхэм приехало не просто отдыхать, но и присматривать место для проведения будущей свадьбы Бруклина и Николы. В качестве этого они рассматривают как раз курорт Borgo Egnazia, и, по предварительным подсчетам, торжество в данном месте обойдется семьям в 3 миллиона фунтов стерлингов. Кстати, именно здесь в 2012 году играла свадьбу другая знаменитая пара – Джастин Тимберлейк и Джессика Бил.

Бруклин и Ромео Бекхэм, Никола Пельтц

Отель, в котором отдыхает семейство Бекхэм и в котором Бруклин и Никола, по слухам, хотят сыграть свадьбу

Напомним, впервые Бруклина и Николу заметили в начале декабря 2019-го: папарацци удалось заснять их в аэропорту Нью-Йорка – они нежно обнимались, держались за руки, а Никола безуспешно пыталась прикрыть руками лицо. Девушка на тот момент была давно свободна: еще в 2018 году она рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром. А Бруклин находился в поиске. В сентябре прошлого года этот “горе-фотограф” и начинающий режиссер всюду появлялся в компании модели Ханы Кросс, но потом пара распалась. В октябре пресса начала писать о романе Бруклина уже с 27-летней моделью Фиби Торранс и через пару недель – с 21-летней канадской актрисой Натали Ганжорн.

Никола сразу же произвела впечатление на молодого человека, хотя бы потому, что незадолго до Нового года старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм уже познакомил девушку с родными: пара вместе с его бабушкой и дедушкой, родителями Виктории Бекхэм – Джеки и Тони Адамс, а также братьями 17-летним Ромео и 14-летним Крузом сходили в театр. А в начале января влюбленные официально объявили о своих отношениях, по современным канонам, в социальных сетях.