Мнение: Сколько работают россияне, господдержка каршеринга и лидерство по числу квартир

21.07.2020, 19:54, Разное

1. К вопросу о том, как тяжело живётся трудовому народу в современной России. Если верить результатам исследования, современные россияне не только работают в среднем меньше 7 часов в день (женщины – в среднем менее 5 часов), но этот укороченный рабочий день ещё и продолжает сокращаться:

https://lenta.ru/news/2020/07/16/work_time/

Аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza в своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») подсчитала количество времени, которое россияне тратят на работу, и динамику его изменения за последние пять лет.

Авторы выяснили, что мужчины в среднем уделяют работе 6,5 часа в сутки, женщины — 4,5 часа. В выходные дни мужчины готовы работать 48 минут, женщины — 24 минуты. С 2014 года среднее рабочее время у мужчин сократилось на 13 минут в день (шесть процентов), у женщин — на 26 минут (восемь процентов).

В целом россияне за последние пять лет стали уделять больше времени ведению подсобного хозяйства (на 81 процент), социальной жизни (14 процентов), решению бытовых задач (три процента), сну, питанию и личной гигиене (два процента).

2. Похоже, коронавирус не сможет уничтожить каршеринг. Господдержка добралась и до этой области:

https://ria.ru/20200707/1573989809.html

Правительство в рамках программы “Доступная аренда” субсидирует до четверти расходов на приобретение автотехники каршеринговыми компаниями и арендодателями.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе уточняется, что речь идет о скидке на авансовый платеж по договору операционного лизинга. Она составит до 25 процентов от стоимости машины и будет доступна гражданам и предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, а также каршеринговым компаниям, которые собираются сдавать в аренду приобретаемый автомобиль.

3. А ведь ещё недавно после слов «Россия стала лидером» мозг автоматически подставлял что-нибудь типа «…по наркомании», «…по убийствам» или «…по бедности»:

https://realty.ria.ru/20200720/1574569128.html

Россия лидирует среди европейских стран по количеству построенных квартир за прошедшие три года, свидетельствует исследование РИА Новости.

Согласно его результатам, в стране за последние три года построили более 3,3 миллиона новых квартир. В пересчете на десять тысяч человек получается 227 квартир. В среднем на каждого россиянина в стране приходится по одной комнате.

Это самый большой показатель среди проанализированных 29 стран Европы.