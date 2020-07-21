США обвинили китайских хакеров в попытке украсть вакцину от коронавируса
21.07.2020, 19:53, Новости дня
Китайские хакеры украли у разных компаний, в том числе у разработчиков вакцины от коронавируса, торговые ноу-хау на сотни миллионов долларов, утверждает американский минюст.
Минюст США обвинил двух неназванных хакеров в выявлении уязвимостей в сетях компаний, создающих вакцины от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Также хакеров обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств.
Украденные данные могут быть интересны правительству Китая, считают федеральные обвинители.
Не уточняется, получили ли хакеры доступ к исследованиям по коронавирусу. Дело было заведено в федеральном суде штата Вашингтон.
Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в разных странах. В Кремле подчеркнули, что РФ не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии.
После этого в США разработали проект закона, который предусматривает санкции против иностранных хакеров, якобы намеревающихся получить данные об американских разработках вакцины от коронавируса.
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