Газпром задумался о выпуске «вечных» облигаций

21.07.2020, 19:53, Новости дня

Газпром рассматривает возможность выпуска бессрочных облигаций для финансирования газификации России, сообщили в пресс-службе компании.

«В настоящее время ПАО «Газпром» прорабатывает возможность выпуска бессрочных облигаций», – сообщили ТАСС в компании.

Заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов заявлял, что компания готовится к размещению «вечных» облигаций для финансирования газификации страны.

«Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с государственными компаниями, с которыми ведем переговоры о том, что будем принимать на себя дополнительные обязательства, искать возможность за счет всех инструментов, включая и дивидендную политику, и использование новых финансовых инструментов, таких как «вечные» облигации, по которым мы сейчас работаем вместе с Российскими железными дорогами и готовимся уже с Газпромом к размещению под большой проект газификации нашей страны», – отметил он.

Он добавил, что другим инструментом для привлечения инвестиций станут «зеленые» облигации.

«Зеленые» облигации – очень интересный инструмент, который позволяет привлекать средства на международных рынках под инфраструктурные задачи, связанные с решением экологических проблем», – сказал чиновник.

В РФ уровень газификации достигает 70% по данным Минэнерго за март.

В июне сообщалось, что по итогам первого квартала 2020 года чистый убыток Газпрома по РСБУ составил 306,23 млрд рублей против 199,47 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Также в июне премьер Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию РФ до 2035 года, согласно которой к 2035 году уровень газификации составит 82,9%.