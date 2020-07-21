 

Газпром задумался о выпуске «вечных» облигаций

21.07.2020, 19:53, Новости дня

Газпром рассматривает возможность выпуска бессрочных облигаций для финансирования газификации России, сообщили в пресс-службе компании.

«В настоящее время ПАО «Газпром» прорабатывает возможность выпуска бессрочных облигаций», – сообщили ТАСС в компании.

Заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов заявлял, что компания готовится к размещению «вечных» облигаций для финансирования газификации страны.

«Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с государственными компаниями, с которыми ведем переговоры о том, что будем принимать на себя дополнительные обязательства, искать возможность за счет всех инструментов, включая и дивидендную политику, и использование новых финансовых инструментов, таких как «вечные» облигации, по которым мы сейчас работаем вместе с Российскими железными дорогами и готовимся уже с Газпромом к размещению под большой проект газификации нашей страны», – отметил он.

Он добавил, что другим инструментом для привлечения инвестиций станут «зеленые» облигации.

«Зеленые» облигации – очень интересный инструмент, который позволяет привлекать средства на международных рынках под инфраструктурные задачи, связанные с решением экологических проблем», – сказал чиновник.

В РФ уровень газификации достигает 70% по данным Минэнерго за март.

В июне сообщалось, что по итогам первого квартала 2020 года чистый убыток Газпрома по РСБУ составил 306,23 млрд рублей против 199,47 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Также в июне премьер Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию РФ до 2035 года, согласно которой к 2035 году уровень газификации составит 82,9%.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Кличко нарушил нормы карантина

19.06 / Ефимов: банкротства в Москве не будут носить массовый характер

15.05 / Семин сказал, чем займется после ухода из «Локомотива»

21.05 / Задержанный после перестрелки в Москве заявил, что забыл о конфликте

15.07 / Дуда рассказал, как «зубровка» помогла ему раскусить российских пранкеров

16.06 / СГБ Грузии задержала россиянина по подозрению в подготовке заказного убийства

17.07 / Дело Ефремова передано в прокуратуру

27.06 / Синоптики пообещали жару в Москве

09.06 / В Киеве полиция задержала проректора университета на взятке в 224 тыс. грн

10.06 / Силы NORAD перехватили две группы российских бомбардировщиков вблизи Аляски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска