 

Мнение: Рокотов познается в сравнении

21.07.2020, 19:52, Разное

Через неделю в Историческом музее откроется выставка Рокотова. Событие для любителей художника (да и всего русского искусства 18 века) — эпохальное. За несколько предшествующих лет музей исследовал все свои фонды, произвел экспертизу и реставрацию. В результате число “рокотовых” в ГИМе увеличилось вдвое. Ну а нас теперь могут порадовать “свежие”, ранее неизвестные портреты.

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8219/

Источник: Шакко





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