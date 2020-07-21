В Сочи рассказали о «пустившихся во все тяжкие» туристах

21.07.2020, 19:48, Новости дня

Жительница Сочи Татьяна Кольцова рассказала, что в городе в этом году очень много туристов, которые «пустились во все тяжкие».

Она отметила, что до снятия ограничений по коронавирусу на пляжах было довольно пустынно, но позже ситуация поменялась кардинально. «Сначала выстроились очереди в крупные отели Красной Поляны, потом потянулись вереницы туристов на водопады», – передает ее слова РИА «Новости».

Женщина отметила, что самое большое изумление испытала, увидев огромную очередь в одну из хинкальных в центре города, хотя кафе и ресторанов в городе достаточно.

По словам Татьяны, особенно много отдыхающих в Имеретинской низменности. Там отели снизили цены, в итоге в часы пик на пляжах получился настоящий «борщ из людей», говорит она.

Кольцова добавила, что туристы этим летом «пустились во все тяжкие»: постоянно мусорят, парочки стремятся уединиться в кабинках для переодевания. Одновременно усилилось противостояние туристов и местных жителей.

«Местные жители, естественно, уверены, что туристы привезут (или уже привезли) в наш оазис блаженства и отдыха ковидную заразу», – сказала она.

По ее словам, многие боятся, что из-за наплыва туристов значительно увеличится нагрузка и на городские больницы.

«Кишечные инфекции никуда не деваются, и в августе инфекционки переполнены под завязку. На днях в городе открылись аквапарки и бассейны – они тоже добавят работы врачам. Сейчас, к примеру, переполнена травматология», – рассказывает Кольцова.

В то же время, заметила Татьяна, Сочи по-прежнему ждет туристов, но только тех, кто не мусорит, носит маски и прилично ведет себя в общественных местах.

На прошлой неделе администрация города Сочи сообщила, что загрузка отелей и гостиниц достигла 90%, а пятизвездочные отели оказались заполнены на 100%.

Напомним, в Сочи начали принимать туристов в полном объеме с 21 июня после отмены ограничений, введенных на фоне коронавируса. Туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на туры в Сочи.