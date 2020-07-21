Мнение: Баг Оправдашка

21.07.2020, 19:43, Разное

Баг Оправдашка редко обсуждаем, а ведь в наше время это главный баг.

После царя багов Штурмана (и его царицы Попрошайки) – это основной враг человека и друг короны.

Оправдашка и его векторная пара Ищейка рулят в эпоху соцсетей.

Как люди быстро сливают себя посредством Ищейки многие уже понимают.

Собирают подробности, следят, и чем больше залипают, тем больше сливаются и слабеют.

А про Оправдашку понимания мало.

Но Оправдашка – это Ищейка наоборот и слива от нее не меньше.

Как устроен этот баг?

Человеку кажется, что о нем говорят и думают, его активно обсуждают и если он не внесет некоторую ясность, не уточнит кое-какие моменты, не даст информации, не направит обсуждение в нужную сторону, от его репутации ничего не останется.

Он должен объяснить! Он должен ответить на все вопросы, озвученные и предполагаемые.

Если что-то останется без комментария, это будет играть против него.

Благодаря этому багу любой конфликт в паблике, даже мелкий, превращается в судебное разбирательство.

Обе стороны конфликта делают заявление. Потом вносят уточнения. Потом дополнения. Дальше ответное заявление и встречное ответному. К конфликту уже подключились другие и тоже сделали заявление. Потом уточнения. И дополнения.

Конфликт первоначальный не стоил и выеденного яйца, но вот уже вырос как снежный ком на потеху публике.

У публичных персон Оправдашка – любимый баг.

Как Ищейка считается многими лучшим другом и верным помощником, спит на хозяйской подушке и ест вырезку, так и Оправдашка – любимая подружка, без нее ни одна почти публичная персона не представляет себя и считает, что Оправдашка способствует популярности, пиару и продвижению.

Только некоторые персоны догадались, что в случае развода, например, не нужно делать никаких заявлений, кроме вежливого “спасибо моей супруге за все”, хотя и это лишнее. Большинство оправдываются за развод так, будто разводятся со своими подписчиками, оставляя их с детьми без алиментов. Пока оправдываются, там и сям наступают слоновьей лапой на границы бывшего супруга. Тот начинает верещать в ответ, пишет свое заявление и пошло поехало, история позора. Оправдашка всегда оправдывает сама себя и готова привести доводы, почему иначе нельзя, если ты публичная персона: подписчики обидятся или напридумывают себе бог знает чего.

Видите конструкцию этого бага?

Оправдашка считает, что вокруг нее голодные Ищейки, которым только и дело что придумывать про нее всякое.

На самом деле людям есть чем заняться, если их внимание специально не привлекать, тем более собственные проблемы их интересуют больше.

Оправдашка сама тянет к себе внимание и, начиная позорить хозяина, заставляет всех себя обсуждать.

И чем больше позорится Оправдашка, тем комичней и глупей фигура человека. Ее все обсуждают, но от вытянутого щипцами внимания она растет как мыльный пузырь, а потом лопается, и остается одна корона.

В частной жизни Оправдашка тоже все человеку портит.

Она постоянно овершерит лишние подробности и за считанные минуты разговора опускает вас ниже собеседника.

Кто оправдывается, отчитывается и поясняет, тот и внизу.

Это инстинкт – считать подчиненным того, кто отчитывается.

И когда вы ни с того ни сего начинаете сообщать лишние подробности, которые у вас не спрашивали или спрашивали, но говорить их вам не выгодно, ваше поле перестраивается и ваша фигура оказывается ниже той, перед кем вы оправдываетесь.

Вас встречает соседка и вы начинаете рассказывать ей, что идете в магазин, потому что хотите купить то и это. А потом еще жалуетесь на мужа, который в магазин не ходит, и хвалите мужа соседки, который не такой.

Обратите внимание, сколько за такой незначительный эпизод вы слили своей энергии.

Если бы вы сформулировали иначе, сказали бы, например, что в ближайшем магазине вот такой хороший товар, это была бы не Оправдашка. Если у вашей речи есть какая-то полезная миссия, если вы говорите то, что может быть полезно или интересно другому в его жизни, или просто рассказываете что-то смешное, любопытное, то с вами все в порядке, ваша фигура от такого общения растет. Но если вы сами не зная зачем выкладываете, куда вы идете, зачем, вы вслед обязательно начинаете жаловаться или хвастаться. Это происходит вслед за Оправдашкой почти всегда, поскольку вы теряете энергию и пытаетесь ее вытянуть из того, перед кем оправдывались. Последите за собой и вы увидите, как Оправдашка приводит за собой другие баги.

Скорее всего Оправдашки в вашей жизни очень много, если вы не молчун. Молчуном быть плохо, лучше научиться общаться без багов, в этом случае вы будете обрастать полезными связями, к вам потянутся провода людской симпатии, вокруг вас образуется сеть. Но если у вас большая Оправдашка, вы все время сливаете свою энергию в разные стороны.

Если баг Оправдашка у вас силен, вам очень трудно не оправдываться. Вам кажется, что вы выглядите высокомерным, отчужденным, если не оправдываетесь постоянно. Вы говорите много-много лишнего, чтобы показать, что вы открыты. Это потому что вы подозреваете чужой интерес вкупе с недоверием и обидой. Вам мерещатся вопросы к вам. Куда вы идете? Зачем? А потом? А почему муж не пошел? И вместо полезной или приятной болтовни вы стоите перед соседкой и грузите ее сначала ненужными подробностями, а потом жалобами на мужа. И вам кажется, что вас вынуждают оправдываться, хотя соседка уже не знает, как сбежать и изображает интерес из вежливости.

Оправдашка в соцсетях всегда является щипцами или (и) сливом.

Вам кажется, что ваши подписчики и друзья ждут от вас объяснений по поводу того, о чем вы когда-то упомянули. Они не в курсе повода или сразу его забыли, но вам кажется, что они держат вашу ситуацию в голове и обязательно сделают неверный вывод, если вы не объясните все в подробностях. Но чем больше подробностей вы вывалите, тем больше вам померещится новых вопросов. А вот здесь вас могли не так понять, а вот тут двусмысленно прозвучало. Вам хочется рассказать еще раз с уточнением всех деталей. А ваши друзья уже не знают, как вас убрать из ленты так, чтобы вы не обиделись, потому что не в силах читать вашу жвачку, которая только вам кажется важной и животрепещущей.

Вы объясняете, почему развелись, и сначала избегаете стыдных и неловких деталей, а потом решаете, что без этих деталей картина выглядит неполной, а ваш образ каким-то не таким, и вы вываливаете все свое грязное белье, рассказывая про каждое пятно на этом белье.

На ваш слив друзьям неловко смотреть, но от этого они окружают вас вниманием и заботой. Они хотят компенсировать ваше унижение своими теплыми словами и поддержкой. А иногда так пугаются за вас, что срочно начинают вытряхивать и свое белье, чтобы проявить солидарность. Ваша страничка превращается в публичную прачечную. И от вас начинают пятиться, даже те, кто пришли к вам со своим бельем.

Вы сидите в запустении после своего слива и думаете, что наверное нужно еще достать какую-то корзину со скелетами из шкафа, раз только это и вызывает внимание. И вы приходите к друзьям с новой порцией своего эксгибиционизма. И им опять приходится окружить вас вниманием и задавать вам вопросы, чтобы вы не выглядели дураком.

Оправдашка притягивает к себе другие баги. Вы начинаете по ходу объяснений хвастаться, кривляться, жаловаться или поучать других. Это происходит по тому, что когда вы сливаетесь, вместо того, чтобы остановиться и закрыть рот, вы пытаетесь придать своему сливу какой-то смысл. Вот и вылезает Училка, Попрошайка или Выскочка. Так вы оправдываете то, зачем вы все это вываливаете.

В отношениях то же самое. Вы все время хотите оправдаться перед партнером, но говорите много лишнего.

Вместо: “Давай не пойдем сегодня в кино, я так устал”, вы говорите: “Я собирался пойти в кино, но чувствую себя усталым, мне приходится много работать, чтобы нам хватало на все”. Вы прибавили Попрошайку и ваша речь не звучит более деликатно, она звучит наоборот. Или вы говорите: “Давай не пойдем сегодня в кино, опять ляжем поздно, встанем тоже поздно, не успеем сделать никаких дел”. К Оправдашка присоединился Штурман и они вдвоем стали давить на партнера. Вам казалось, что не объяснить свой мотив, это слишком скупо и холодно, надо открыться. Ну вот вы открылись, а там у вас – тараканы. Лучше бы прикрылись.

Оправдашки не будет, если ваши пояснения несут информационную нагрузку или содержат предложение, интересное второму, или являются частью договора о совместных планах. Но если в вашей речи нет ничего конструктивного и вы поясняете что-то в ответ на воображаемый запрос, на вас корона Сокровища или Спасателя. Только в короне вы считаете этой звон музыкой.

Даже если вокруг вас много реальных сплетен, версий и обсуждений, чем меньше будет ваших комментариев, тем лучше. Ваш Штурман думает, что вы можете направить людей в нужном вам направлении. Но все наоборот. Чем больше вы суетитесь и оправдываетесь, тем вероятней обсуждение пойдет по невыгодному вам пути.

С партнерами то же самое. Хотите вызвать больше подозрений, оправдывайтесь.

Кто объяснит этот полевой эффект?

Приведите примеры, когда Оправдашка способствует сливу.

Не дублируйте примеры в посте.