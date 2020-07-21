 

Личное: Приказ Путина

21.07.2020, 19:42, Разное

Сегодня Владимир Путин подписал указ о планах развития России до 2030 года — времени на раскачку нет, сами всё понимаете.

Б-г сказал, что 120 — лет наших будет. Согласно указа Президента России, мы теперь должны жить до 78 лет включительно.


Фото: Соцсети

Ну, а чего? Дело хорошее. Сегодня средний мужик не доживает до пенсии, а уже завтра станет чуть ли не долгожителем.

Вот только меня терзают сомнения — а не нарушит ли россиянин президентский указ?

Нет, ну серьёзно — в России всё нарушают. ПДД например — в ДТП умирают курьеры, а их убийцы спиваются.

Условия безопасности труда — тоже, знаете ли, люди гибнут на производстве. Владельцу-олигарху важнее прибыль, чем жизнь какого-то там шахтёра.

Бабы, опять же, куры — грызут мужей, доводя до инфаркта. Если мужик не сопьётся, не погибнет трагически, так жена родная со света сживёт.

Про поликлиники и медицину не говорю уж — детям по фондам на лечение собираем. У взрослого, если он заболеет, нет и такого шанса.

Да и зачем стране больной работник? Ну его нафиг, пусть в электронную очередь запишется, а там ему дадут аспирин.

Нет, вы не подумайте, указ президента я искренне одобряю, но предпочитаю смотреть фактам и реальной жизни в глаза.

Даже если представить, что человека заставят в среднем жить почти до 80, то какой в этом смысл, учитывая размер пенсии?

А вам нравится указ Путина? Считаете его выполнимым? Хотите жить долго? Надеетесь, что у вас получится?

Источник: Лена Миро





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