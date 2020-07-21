 

Мужчина поймал жену на измене с помощью iPhone и роутера

21.07.2020, 19:35, Разное

Пользователь Reddit рассказал, что его избранница завела в Сети друга, с которым часто переписывалась. Муж не возражал, поскольку много работал и хотел, чтобы у нее были товарищи.

Он признался, что в последнее время они с женой ссорились и задумывалась о разводе. Супруг заподозрил вторую половину в неверности, изучив список устройств, подключенных к роутеру в доме.

Это помогло узнать, что к интернету у них подключился iPhone, принадлежащий другому мужчине. Обманутый супруг увидел, что имя этого пользователя такое же, как и у нового друга жены по переписке.

Он спросил, почему телефон с таким же именем, как у ее приятеля, подключался к их роутеру. Женщина стала оправдываться и предположила, что это совпадение или кто-то взломал роутер.

Неизвестно, поверил ли даме сердца мужчина, но большинство пользователей Reddit в комментариях сошлись во мнении, что опасения супруга оправданны. Они посоветовали ему поскорее расстаться с неверной женой.





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