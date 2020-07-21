СБУ открыла еще одно уголовное производство в связи с захватом заложников в Луцке

21.07.2020, 19:31, Новости дня

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт) по факту захвата заложников в Луцке. Об этом сообщил официальный сайт СБУ со ссылкой на главу службы Ивана Баканова.

“Сейчас сотрудники антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники были освобождены как можно скорее. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное”, – заявил Баканов.

Утром 21 июля житель Волынской области Максим Кривош в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

“ГОРДОН” следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.