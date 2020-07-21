 

Лондон впервые вылетел из десятки популярнейших направлений туризма

21.07.2020, 19:30, Новости дня

Лондон впервые в истории не попал в список десяти наиболее популярных для туризма европейских городов, пишет MarketWatch со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией ForwardKeys.

Британская столица, год назад лидировавшая по числу бронирований, переместилась на 11-е место в рейтинге, темпы восстановления объема бронирований в Лондоне существенно отстают от других европейских городов, передает «Интерфакс».

Уточняется, что сейчас объем бронирований составляет около 5% от показателя за 2019 год, тогда как среднее значение в городах Европейского союза составляет 23%.

Ранее сообщалось, что Букингемский дворец открыл продажи джина на основе ингредиентов, собранных в своих садах после падения доходов от посещения туристов. Напиток изготавливается с цитрусовыми, травяными нотами, ягодами боярышника, лаврового листа, листьев шелковицы и лимонной вербены. Первая партия поступила в продажу по цене 40 фунтов (3 тыс. 559 рублей) за бутылку объемом 0,7 литра.





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