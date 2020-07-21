“Королева времени”: Леди Гага в откровенном наряде похвасталась ультрадорогими часами

21.07.2020, 19:30, Разное

Популярная американская певица Леди Гага разместила на своей странице в Instagram фотоснимки, на которых продемонстрировала подписчикам ценный аксессуар – часы одного из известных брендов. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы фолловеров.

Первый из фотоснимков, опубликованных в микроблоге исполнительницы, демонстрирует её на фоне собственной красочной веранды. 34-летняя красотка облачена в топ голубого цвета с очень открытым декольте. Впрочем, стоит отметить, что свою грудь она практически полностью прикрыла правой рукой, что целиком лишает снимок вульгарного подтекста. Примечательно, что, вопреки обыкновению, Леди Гага не стала наносить на лицо “тонны грима”, а ограничилась легким макияжем, что было отмечено посетителями страницы. Именно на правой руке, прикрывающей бюст, красуются внушительного вида часы Tudor, описанием которых звезда сопроводила коллаж. Второе же фото показывает фолловерам ценный аксессуар более крупным планом – певица сфотографировала часы на руке на фоне гитарного грифа. Примечательно, что данная модель часов оценивается на профильном ресурсе Tudorwatch.com в сумму, равную 256 тысяч рублей.

Поклонники восприняли публикацию любимицы с большой долей восхищения, хотя внимание их привлекли не столько часы, сколько сама поп-звезда. Фолловеры рассыпались в комплиментах исполнительнице, заявив о её красоте и “сногшибательности”. Впрочем, один из фанатов смог выразить синергетический эффект от привлекательности Леди Гага и её аксессуара весьма поэтично. “Королева времени”, – так назвал он в комментарии звезду сцены. К слову, публикация набрала более 1,2 миллионов “лайков”.