 

Италия объявила о выходе из коронавирусной «бури»

21.07.2020, 19:30, Новости дня

Италия справилась с эпидемией коронавируса, но еще не добралась до «безопасного порта» после бури, сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

«Я думаю, что Италия это сделала. Я говорю не о правительстве, но о стране в целом. Это не было очевидным, мы были первыми в мире после Китая. У нас не было инструкции по эксплуатации, нам нужно было узнать о вирусе», – передает РИА «Новости» его слова.

Итальянский министр также отметил, что в ходе эпидемии он принимал решения, которые «не давали ему спать».

«Мы вышли из бури, хотя еще не в безопасном порту. Международная ситуация вызывает беспокойство, сейчас мы видим худший момент эпидемии в мире. Это станет прошлым, когда у нас появится вакцина», – добавил Сперанца.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус описал четыре сценария, по которым распространение коронавируса происходит в разных государствах.

Напомним, в ВОЗ раскритиковали отношение многих стран к борьбе с коронавирусом, при этом заявили о «хорошем пути» РФ по борьбе с коронавирусом.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Трамп объяснил резкий скачок заболеваемости коронавирусом в США

11.06 / Белоруссия получила американскую нефть

19.06 / Бабарико признали политзаключенным

20.05 / ММА. Китаянка Вэйли Чжан хочет подраться за титул Шевченко

13.06 / Россиянам пообещали возвращение теплой погоды

29.05 / В первом квартале экономика США сократилась на 5%

24.06 / Боевики на Донбассе четыре раза за сутки обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

04.06 / Московские врачи заявили о спаде эпидемии коронавируса в Северной Осетии

28.05 / Купающийся медведь умилил соцсети

14.07 / На Украине заблокировали легализацию игорного бизнеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска