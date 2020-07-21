Прохор Шаляпин ответил на критику подписчиков по поводу своего вокала

21.07.2020, 19:30, Разное

Подписчики певца Прохора Шаляпина негативно оценили его вокал. Артист ответил на критику фолловеров в соцсети Instagram.

Как пишет «Слово и Дело», некоторые пользователи интернета отрицательно оценивают певческие способности Шаляпина. Так, они сравнили его вокал с пением Маши Распутиной, назвав молодого артиста менее ярким и талантливым, чем его маститая коллега. Так поклонники оценили выступление Прохора Шаляпина в дуэте с Распутиной, видео которого певец опубликовал на своей странице в социальной сети.

Вместе две звезды поют песню из репертуара Филиппа Киркорова и Маши Распутиной «Роза чайная». Интересно, что запись была сделана четырнадцать лет назад, со слов молодого исполнителя, они пролетели для него незаметно, как одно мгновение. В клипе ведущая упоминает также настоящее имя артиста, Андрей Захаренков, который приехал покорять музыкальный Олимп РФ с народными песнями и наперевес с баяном.

На записи, по мнению многих фолловеров исполнителя, он почти не слышен на фоне пения Распутиной. В ответ на критические замечания относительно своих вокальных данных Прохор Шаляпин объяснил, что в ролике запечатлено выступление под фонограмму. Из-за этого звучание голоса артиста кажется не таким качественным. При этом сарказм некоторых комментаторов певец назвал глупостью.