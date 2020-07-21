 

Лукашенко сказал, в каком случае Белоруссия «погибнет» и «будет нищей»

21.07.2020, 19:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан сменить образ жизни и пройтись по росе босиком, поскольку это поможет здоровью.

«Если у вас есть возможность сохранить в деревне приусадебный участок, сохраните его. Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это все надо. Это лекарство», – цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусам стоит изменить образ жизни, нельзя бросать землю и деревню, подчеркнул глава республики.

«Ибо сами погибнем и будем нищими, если мы таким образом поступим», – отметил Лукашенко.

По его словам, сейчас белорусы устремились на берега южных стран, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом еще не урегулирована.

«Никого не держим, поезжайте. Но знайте, что, вернувшись оттуда, вы попадете в карантин минимум на 10 дней, за свой счет. Поэтому я вас прошу: побудьте этот год дома, у нас хватает санаториев, у нас хорошая природа. Отдохните здесь», – сказал Лукашенко.

Ранее во вторник Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо оставаться суверенным и независимым государством.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Белоруссии, где 9 августа состоятся президентские выборы. В итоговый список кандидатов вошли только сам Лукашенко и несколько спойлеров.





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