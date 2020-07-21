Диетолог Наталья Мешихина перечислила 5 главных правил питания для людей с холециститом

21.07.2020, 19:17, Разное

Холецистит является одной из наиболее распространенных патологий желудочно-кишечного тракта, нередко возникающей в результате желчнокаменной болезни. Диетолог Наталья Мешихина перечислила 5 главных правил питания для людей с воспалением желчного пузыря.

Пациенты с холециститом для снижения нагрузки на желчный пузырь должны включить в рацион супы из рисовой, овсяной и манной круп. Рекомендуется употребление протертых каш, отварной рыбы, мяса, нежирного творога. Питание следует дополнять поливитаминными комплексами групп А, Е, D и К.

Пищеварительная система лучше справляется с небольшим количеством пищи, поэтому важно, чтобы питание при холецистите было частым и дробным. Лучше исключить употребление таких вредных ингредиентов, как фаст-фуды, “газировка”, кондитерские изделия, спиртные напитки, шоколад, острая и копченая еда. Не следует увлекаться жареными блюдами и теми продуктами, которые считаются полезными для организма. Речь идет о шпинате, щавеле, редисе, луке, репе, редьке. Люди, имеющие врожденные аномалии желчного пузыря, должны регулярно обследоваться для своевременного обнаружения негативных изменений.