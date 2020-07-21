 

Диетолог Наталья Мешихина перечислила 5 главных правил питания для людей с холециститом

21.07.2020, 19:17, Разное

Холецистит является одной из наиболее распространенных патологий желудочно-кишечного тракта, нередко возникающей в результате желчнокаменной болезни. Диетолог Наталья Мешихина перечислила 5 главных правил питания для людей с воспалением желчного пузыря.
Пациенты с холециститом для снижения нагрузки на желчный пузырь должны включить в рацион супы из рисовой, овсяной и манной круп. Рекомендуется употребление протертых каш, отварной рыбы, мяса, нежирного творога. Питание следует дополнять поливитаминными комплексами групп А, Е, D и К.

Пищеварительная система лучше справляется с небольшим количеством пищи, поэтому важно, чтобы питание при холецистите было частым и дробным. Лучше исключить употребление таких вредных ингредиентов, как фаст-фуды, “газировка”, кондитерские изделия, спиртные напитки, шоколад, острая и копченая еда. Не следует увлекаться жареными блюдами и теми продуктами, которые считаются полезными для организма. Речь идет о шпинате, щавеле, редисе, луке, репе, редьке. Люди, имеющие врожденные аномалии желчного пузыря, должны регулярно обследоваться для своевременного обнаружения негативных изменений.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Константин Хабенский решил отдать присужденную ему госпремию на благотворительность

25.06 / В КГБ Белоруссии против Лукашенко устроили анонимный протест

03.07 / Ранний брак может провоцировать злоупотребление алкоголем

01.07 / Тарифы встали за обнуление

15.07 / Соседка вызвала к Сябитовой полицию: Договориться с сумасшедшей сложно

30.06 / Трамп оскорбительно высказался в адрес Меркель

20.06 / Мнение: Ужас-ужас

02.07 / Личное: Одна одинёшенька

10.05 / Певица Ольга Орлова опровергла слухи о судебной тяжбе с жилинспекцией

27.06 / Любимая Tesla, ботинки мужа и картина: княгиня Шарлен распродает вещи, чтобы помочь ЮАР побороть COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска