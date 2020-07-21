В РФ начали разработку программы по геологическому изучению Арктики

21.07.2020, 19:16, Новости дня

В РФ решили подготовить долгосрочную программу геологического изучения арктического региона, сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«Готовим долгосрочную программу геологического изучения Арктики ровно в этой логике: мы понимаем, что в будущем далеко не все ресурсы, которые сегодня есть в Арктике, будут востребованы мировой экономикой, и вкладывать сегодня ресурсы в те полезные ископаемые, которые в мире могут быть не нужны через 10-15 лет, глупо», – цитирует ТАСС чиновника.

Ведомство занимается изучением трендов на мировом рынке для подготовки программы.

Крутиков пояснил, что проблема изменения климата в Арктике является не только экологической, но и экономической.

«И она, на мой взгляд, недооценена. <…> Та ситуация, которую мы все наблюдали в Норильске, судя по оценкам экспертов, <…> одна из ее главных причин – это деградация многолетней мерзлоты. Это проблема, ставшая не только экологической, но и крупной экономической проблемой», – сказал замминистра.

На текущий момент сформирована группа из более чем 30 ученых в сфере изменения климата в разных аспектах, заключил Крутиков.

5 марта президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года.