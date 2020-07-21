 

Мнение: Секвестр

21.07.2020, 19:15, Разное

Минфин России предлагает пустить «под нож» 10% бюджетных ассигнований по «незащищенным статьям» на 2021-23 гг, чтобы избавиться от дефицита, который в этом году может превысить 5 триллионов рублей, или 5% ВВП.

Собственно говоря, это очередная демонстрация бесконечной лживости российской высшей власти, включая и главного лжеца нашей страны. Они уверяли, что накопленные резервы будут достаточными для прохождения кризиса в течение 6 лет, затем скорректировали этот срок примерно до двух лет. Теперь же становится очевидным – никаких резервов нет и не будет. Резать будут прямо сейчас.

Есть два объяснения этой неловкой ситуации. Первое – самое очевидное – резерв есть, но этот резерв кого надо резерв, Воры и преступники, захватившие страну, приватизировали ее. И делиться с населением украденным у него же не намерены. А потому все резервы – это не национальное достояние, а очень даже частное. Собственность очень конкретных людей и их структур.

Второе объяснение чем-то похоже на первое. И оно еще проще. Никаких резервов давно нет. Они уже украдены. Скорее всего, раскрадывались по мере поступления. И понятно, куда они делись – на поддержание тех же самых людей и их структур. Как можно было не один раз убедиться, управленцы из друзей Путин никакие. Они генерируют бесконечные провалы и просчеты просто потому, что не умеют в управление. В воровство – да, конечно. А вот в управление – нет. Просто раньше они заливали свои просчеты деньгами бюджета – как прямыми дотациями, так и косвенными: освобождениями, льготами, списаниями. Сейчас денег нет. Поэтому за все заплатит, как всегда, народ. "Незащищенные статьи" – это социалка в первую очередь. Расходы на карателей и всевозможные "секретные" статьи, которые занимают порядка четверти бюджета, никто трогать не будет. Это святое. А вот голытьба перебьется.

Это все, что нужно знать о режиме Путина. Худшего врага у народа нет и быть не может.

Источник: Эль Мюрид





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