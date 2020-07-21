 

В Кемерово строителя раздавила металлическая балка

21.07.2020, 19:09, Разное

Трагедия на стройке произошла в Кемерово, вследствие падения одного из сооружений, погиб рабочий. Металлическая балка весом порядка одной тонны раздавила строителя, убив на месте.
Как пишет «Инфореактор», местом инцидента стал один из производственных объектов Заводского района областного центра. Кроме огромной массы, конструкция, обрушившаяся на рабочего стройки, находилась на большой высоте.

Сотрудник возрастом 53 лет от полученной травмы умер до приезда скорой помощи. Прибывшим на вызов врачам осталось только зафиксировать смерть потерпевшего. Как стало известно, на момент ЧП строитель монтировал металлические конструкции на площадке стройки. Металлическая балка, ставшая причиной смерти мужчины, упала из-за обрыва стропы крана, удерживающего груз. Причины, по которой она не выдержала вес конструкции, пока не называются.

Сейчас правоохранительные органы региона проводят расследование случившейся трагедии. Собираются показания свидетелей и очевидцев, а также вещественные доказательства.





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