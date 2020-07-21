Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов

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21.07.2020, 19:08, Новости дня

Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

«Папа сейчас – такое полумифическое существо, которого рядом с ребенком днем с огнем не найдешь и который никаких ответственных решений не принимает», – сказал он в видео на своем YouTube-канале.

Врач отметил, что многие мужчины до сих пор считают, что их главная задача как добытчика заключается в зарабатывании денег, и отказываются участвовать в жизни своих детей. Так, к будущему отцовству они готовятся менее серьезно, чем к покупке автомобиля. Такой подход педиатр назвал парадоксальным и бредовым.

«Самая большая ошибка – это ваша уверенность в том, что ваша жена знает, что делать с ребенком. Она знает точно то же, что и вы, ничего. Она учится. Давайте и вы будете учиться», – призвал Комаровский.

Он также пояснил, что если отец разбирается в воспитании, то он сможет более здраво взглянуть на ситуацию и дать дельный совет жене.

«Если вы возьмете на себя всю полноту ответственности за околодетские решения, то вы сможете правильно организовать режим дня, ваш ребенок реально будет спать по ночам, когда вы будете спать рядом с любимой женщиной, которая будет улыбающейся, веселой, адекватной», – добавил он.

Ранее сообщалось, что большинство граждан РФ (85%) считают, что отцам нужно предоставлять оплачиваемый отпуск после рождения ребенка, еще 79% высказались о необходимости предоставления мужчинам небольшого отпуска в течение месяца после рождения ребенка.

Напомним, Евросоюз решил ввести обязательный отпуск для отцов после рождения детей, чтобы они могли участвовать в жизни ребенка.





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