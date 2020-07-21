Американские санкции и Кадыров с пулеметом Калашникова

21.07.2020, 18:58, Новости дня

В Кремле не нашли ничего экстраординарного в фотографии главы Чечни Рамзана Кадырова, запечатленного с ручными пулеметами Калашникова в обеих руках, сообщают российсике медиа во вторник, 21 июля со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«В случае, если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет», – сказал Песков, вовсе не став комментировать подпись под снимком.

А под фото в оружейной комнате сам Кадыров написал в своем Телеграм-канале: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!». Так он отреагировал на введенные против него и его близких американские санкции, о которых накануне объявил госсекретарь США Майк Помпео.

В соответствии с заявлением госсекретаря, данное решение «связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике». «Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, история которых насчитывает более десяти лет, включая пытки и внесудебные казни», – подчеркнул Помпео.

Санкции также распространяются на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карине (Хадижат) Кадыровых. Госсекретарь добавил, что США призывают другие страны принять аналогичные меры.

Ранее, в 2018 году, Вашингтон уже вводил экономические санкции против Кадырова и его приближенных.

Госсекретарь Помпео отметил, что санкции призваны показать Кадырову, что «его причастность к грубым нарушениям прав человека имеет последствия как для него, так и для его семьи, и что Соединенные Штаты твердо намерены использовать все имеющиеся инструменты для привлечения к ответственности тех, кто совершает подобные отвратительные действия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение властей США, призналась, что на санкции сложно будет ответить зеркально, но пообещала «что-нибудь придумать».

«Безусловные права человека абсолютно не соблюдаются на территории республики»

Член правления общества «Мемориал», лауреат премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова Олег Орлов в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что Рамзан Кадыров действительно является системным и злостным нарушителем прав человека. По его мнению, глава Чечни виновен в том, что на де-факто подконтрольной ему территории с основополагающими правами человека сложилась вопиющая ситуация.

«Там создана система незаконных секретных тюрем, систематически фальсифицируются уголовные дела, – добавил он. – В республике происходят похищения людей – незаконные по сути дела задержания, производимые сотрудниками полиции, которые не представляются и увозят захваченных в зинданы, где их подвергают пыткам, добиваясь от них самооговоров».

Кроме того, в Чечне полностью отсутствуют свободы слова, свобода высказывания мнений, ассоциаций, демонстраций, констатировал Олег Орлов: «Словом, безусловные права человека, которые обозначены во многих международных пактах и договорах, просто абсолютно не соблюдаются на территории республики, за что, разумеется, несет ответственность лично Рамзан Кадыров. Это вполне очевидный факт».

В этом смысле совершенно закономерно, что санкции США в соответствие с их законодательством применены к Кадырову и его окружению, считает правозащитник. «Другое дело, что они носят чисто символический характер, – уточнил он. – Ни Кадыров, ни его близкие, наверное, не собирались въезжать в США. Но любые, даже символические санкции по отношению к нарушителям прав человека, вполне могут иметь положительные последствия. Так или иначе, они оказывают свое воздействие».

В то же время Олег Орлов думает, что примеру США, безусловно, последуют и другие страны – по крайней мере, некоторые из членов Евросоюза, что только усилит санкционный эффект.

«В республике происходят страшные дела»

Сопредседатель Московской Хельсинской Группы, учредитель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин также считает, что в качестве символической меры или как демонстрация отношения к тому, что творится в республике, которую возглавляет Кадыров, санкции – «вещь полезная».

«Потому что об этом сразу начинают много говорить и вспоминать, а что же там, в Чечне, происходит? – пояснил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – И хотя на самого Кадырова эти меры, конечно, серьезного влияния не оказывают, это важно для привлечения внимания к проблеме не только в России, но и во все мире. В республике происходят страшные дела. Чечня уже давно живет по своим законам и де-факто не является субъектом Российской Федерации».

Кроме того, правозащитник полагает, что возможности других стран по воздействию на Россию довольно ограничены: «Единственные меры, которые могут быть приняты, это различного рода санкции, если не доводить дело до разрыва дипломатических отношений. И при этом санкции все равно будут влиять, скорее, на центральную власть, а не на самого Кадырова».

Вместе с тем Вячеслав Бахмин затруднился сказать, что еще можно было бы предпринять для более эффективного давления на Кадырова: «Информации о том, что творится в Чечне, достаточно. Но пока федеральная власть будет это терпеть, считая, что это меньшее зло из возможных, ничего, к сожалению, не изменится».

В Кремле больше всего опасаются, что Чечня уже и де-юре перестанет быть субъектом РФ, резюмировал сопредседатель Московской Хельсинской Группы.