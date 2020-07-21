Белый дом выделил 75 млн долларов на исследования в области квантовой информации

21.07.2020, 18:58, Новости дня

Во вторник Белый дом объявил о выделении 75 миллионов долларов для создания новых институтов на базе трех американских университетов с целью стимулировать исследования в области квантовой информации.

Каждый из созданных в рамках проекта институтов получит по 25 миллионов долларов. В инициативе участвуют Университет Колорадо, Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн и Калифорнийский университет в Беркли. В Колорадо будут заниматься исследованиями в области квантовых датчиков, в Иллинойсе – квантовыми архитектурами и сетями, а в Калифорнии – квантовыми вычислениями.

Квантовые вычисления позволят проводить операции в миллионы раз быстрее, чем современные суперкомпьютеры.