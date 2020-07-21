Пр примеру Марка Цукерберга: Кристиан Бейл проводит время на пляже с семьей

21.07.2020, 18:55, Разное

Лето – пора отпусков и солнечных деньков на пляже, и даже глобальная пандемия не способна нарушить эту традицию. Особенно, когда океан под боком – как у актера Кристиана Бейла, который проводит свои будни на пляже в Малибу. И если пару дней назад он осваивал серфинг самостоятельно, то теперь ему составили компанию жена Сиби и 6-летний сын Джозеф. Пока Сиби прогуливалась по пляжу, Бейл решил научить мальчика любимому виду спорта и показывал ему, как управляться с доской на волнах. В целях защиты от солнечных лучей оба нанесли на лица изрядное количество SPF – так, что это оказалось заметно даже снимавшим отца и сына папарацци. Впрочем, Кристиану и Джозефу не удалось переплюнуть недавно также продемонстрировавшего “SPF-макияж” Марка Цукерберга: фото переборщившего с кремом от загара основателя Facebook появилось в сети в начале недели и стало настоящим интернет-мемом.

Кристиан Бейл с сыном Джозефом

Судя по снимкам, сейчас Кристиан Бейл находится не только в отличном настроении, но и в превосходной форме. А ведь раньше именно этот актер отличался самой частой и самой разительной физической трансформацией ради очередной роли в кино. В апреле “бейло-аналитики” даже подсчитали, сколько всего килограммов актер приобрел и потерял за последние 20 лет. Выяснилось, что со своего появления в картине “Маленькие женщины” в 1994 году Бейл потерял и набрал около 274 килограммов. Эксперименты над своим телом он ставил ради фильмов “Машинист” (актер весил во время съемок всего 56 килограммов), “Афера по-американски” (92 килограмма) и других картин.

Кристиан Бейл С сыном и женой СибиРанее Кристиан признавался, что те трансформации, которым он подвергся за последние 20 лет, не прошли бесследно:

Я так больше не могу. Действительно не могу. Моя смерть смотрит мне прямо в лицо, – сказал актер.

В связи с этим в январе 2019 года Бейл заявил, что больше не намерен так сильно мучить себя. Актер также признался, что ему стыдно перед своей женой: “Она видела все, через что я прошел”. Зато, по словам Бейла, его эксперименты с фигурой – особенно, в те годы, когда она была пышной – пришлись по нраву сыну Джозефу. В любом случае, пока производство большинства картин встало на паузу, актеру явно не придется снова жертвовать здоровьем. А затем на помощь ему наверняка смогут прийти мастер грима и компьютерная графика.