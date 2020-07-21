 

В Индии оценили преимущества новой технологии РФ для обнаружения F-35

21.07.2020, 18:53, Разное

В Индии по достоинству оценили преимущества новой технологии РФ, благодаря которой удается обнаружить малозаметные американские самолеты F-35 Lightning II и F-22 Raptor. Метод разработали специалисты российского Радиотехнического института имени академика Минца.
В статье индийского сайта Defenseworld.net говорится, что летательный аппарат не удается сразу выявить из-за наличия у истребителя специальной геометрии. Она отражает радиосигналы, поступающие от радаров противника.

Для определения области, где необходимо отыскать радиолокационные сигналы, небо сканируют специальные приборы. Истребитель либо отражает их, либо поглощает с помощью покрытия. Разработанная технология позволяет определить скорость и место-положение F-35, используя “радарную тень” стелс-самолета.





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