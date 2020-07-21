 

США собрались создать антикитайскую коалицию

21.07.2020, 18:53, Новости дня

Соединенные Штаты хотят создать международную коалицию для противостояния Китаю, сообщил на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы можем создать коалицию, которая будет понимать эту угрозу и коллективными усилиями убедит Компартию Китая в том, что подобное поведение не отвечает интересам Китая», – передает его слова ТАСС.

Помпео обвинил Китай в систематическом нарушении международного правопорядка, указав на ситуацию в Южно-Китайском море, противостояние между Китаем и Индией и на «роль КНР» в распространении коронавирусной инфекции в мире. Помпео заявил, что Китай занимался «сокрытием информации совместно с коррумпированной Всемирной организацией здравоохранения».

Госсекретарь добавил, что Вашингтон хотел бы, чтобы все государства мира, которые понимают ценность свободы и демократии, осознавали «угрозу, которую для них представляет Коммунистическая партия Китая».

«Мы хотим, чтобы все страны противостояли подобной деятельности, и мы не подразумеваем под этим слова и заявления. Мы хотим, чтобы все страны мира работали сообща, противостоя усилиям Компартии Китая на всех упомянутых мной сегодня направлениях, и Соединенное Королевство, конечно, входит в число этих стран», – отметил он.

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что США уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия.

Газета ВЗГЛЯД писала о намерении Дональда Трампа позвать Россию в антикитайскую коалицию.





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