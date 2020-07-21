 

В РФ испытали экспериментальную установку по вызову дождя

21.07.2020, 18:53, Новости дня

В Ставропольском крае прошли первые испытания экспериментальной установки, которая нагревает облака для выпадения дождя, сообщил Северо-Кавказский федеральный университет.

«Применение специальных реагентов для вызова искусственных осадков обходится дорого, поэтому на Ставрополье и в других регионах в настоящее время этот способ не применяется на постоянной основе. В качестве альтернативы изучается возможность стимуляции роста облаков с помощью наземных мощных тепловых источников. Последние создают тепловую струю, которая воздействует непосредственно на существующие облака», – цитирует сообщение вуза РИА «Новости».

Над проектом работают ученые из Москвы, Нальчика, Ставрополя и ОАЭ. Московские исследователи занимались созданием самой установки, физики из Ставрополя – расчетом параметров струи.

«Чтобы этот метод сработал, струя должна подняться до нижней границы конвективного облака, то есть на высоту примерно три-четыре километра от земли. По нашим расчетам, для этого температура струи должна превышать температуру окружающей среды на 10-20 градусов. Можно и больше, но воздух в струе тогда будет более сухим, а для этого метода желательно, чтобы он оставался влажным», – отметил профессор кафедры общей и теоретической физики СКФУ, специалист в области физики облаков и атмосферы Роберт Закинян.

По его словам, необходимо, чтобы было соблюдено важное условие. «Чтобы струя достигла нижнего края облака, нужно задать ей скорость от 25 до 100 метров в секунду. В противном случае она рассеется в воздухе. Обеспечить такую скорость могут турбореактивные двигатели, как на самолетах», – сказал Закинян.

Новый метод вызова искусственных осадков будет дешевле аналогов, утверждают ученые. «Ученые уже провели первые испытания экспериментальной установки на полигоне в Буденновске, работа над проектом продолжается», – заключили в вузе.

Отметим, что в ряде российских регионов в этом году установилось рекордно жаркое лето, что привело к нехватке воды. В некоторых городах на юге РФ воду подавали по графику. В Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. Кроме того, в Крым направили уникальный российский самолет, при помощи которого можно обрабатывать воздушные массы для вызова осадков.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Американских моряков призвали не покупать ЛСД в даркнете

16.07 / СК заявил о неопровержимых доказательствах вины Фургала в заказных убийствах

19.05 / Марко Рубио временно возглавит комитет Сената по разведке

24.06 / Макаревич заявил, что лично ему парад Победу не нужен

21.05 / Трамп захотел собрать лидеров G7 в Вашингтоне

25.05 / В РФ выздоровел каждый третий заразившийся коронавирусом

14.06 / Убийство на встречке: Ефремов – фигурант двух уголовных дел

21.07 / Минздрав запустил платформу по координации международной помощи

19.05 / Эпидемиолог назвал бессмысленным введение «паспорта иммунитета» в России

12.05 / США назвали С-400 «главным раздражителем» в отношениях с Турцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска