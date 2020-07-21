 

Комнаты для курения в аэропортах призвали сделать менее «стильными»

21.07.2020, 18:48, Новости дня

Минздрав призвал российские аэропорты отказаться от стильного оформления комнат для курения, поскольку, по мнению ведомства, такие помещения могут стать способом продвижения табака и никотина.

«Мы призываем аэропорты предпринимать все возможные усилия, чтобы не допустить использования курилок как способа продвижения табака и никотина, которыми они нередко становятся. Стильное оформление, удобное расположение, доступность для обозрения, в том числе, – со стороны несовершеннолетних – все это способствует росту потребления табачной и иной никотинсодержащей продукции», – цитирует заявление министерства РИА «Новости».

В пресс-службе ведомства добавили, что при внесении изменений стоит распространять ограничения и на электронные сигареты.

«Нельзя забывать, что потребление табака и никотина ведет к риску тяжелых инвалидизирующих заболеваний и преждевременной смерти», – заключили в Минздраве.

Ранее директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков заявлял, что для того чтобы бросить курить, человеку нужно поменять образ мышления и поведения и поведенческие стереотипы.





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