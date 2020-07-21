США потребовали от РФ прекратить разработки «летающих Чернобылей»

21.07.2020, 18:48, Новости дня

Вашингтон призывает Москву прекратить разработки новейших видов ракет с ядерным двигателем, которые он назвал «летающим Чернобылем», сообщил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет (она) создавать во время полета. Нет никакой логики, которая бы оправдывала (существование) этих систем Судного дня. Я прямо говорил своим российскими партнерам, что это расходование огромных средств, и им нужно прекратить эти дестабилизирующие разработки», – передает его слова РИА «Новости».

В начале июля Биллингсли назвал «ужасными» российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон», таким образом прокомментировав статью в журнале Forbes, в которой выдвинута версия, что якобы причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона могли быть испытания одной из этих ракет.

Сенатор Франц Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что американцы в разработке новых видов оружия отстали от России, и поэтому «занимаются демагогией».