 

Российский посол в Лондоне указал на преувеличение в британском докладе о России

21.07.2020, 18:48, Новости дня

Депутаты британского парламента преувеличивают роль Британии в российской внешней политике, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«В докладе чрезмерно преувеличена роль Великобритании(…) такой роли нет. Мы рассматриваем Британию как любую другую страну Запада: как Франция, Германия, Швеция, как Болгария, Румыния», – сообщил Келин, передает РИА «Новости».

Напомним, комитет британского парламента ранее во вторник опубликовал доклад, в котором, в частности, признал, что не нашел свидетельств того, что РФ якобы пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). Тем не менее, комитет призвал усиливать давление на Россию.

Официальный представить МИД Мария Захарова, комментируя доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, назвала его «русофобией в фейковой огранке».





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