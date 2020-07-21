 

Вакцина от ВПЧ в десять раз снижает количество инфицированных — Антонина Обласова

21.07.2020, 18:31, Разное


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По словам эксперта, этот миф породили два исследования, оба весьма сомнительного качества. В одном исследовании животным вводились гипердозы активного вещества вакцины от ВПЧ в тех количествах, в которых они никогда не применяются для прививания людей. По результатам испытаний исследователи сделали вывод, что эта вакцина может стать причиной бесплодия.

«Если вместо одной чайной ложки положить в суп пятьдесят килограммов соли, вы не получите ожидаемого эффекта. Никто не отрицает, что активные вещества в гипердозах могут навредить, но в вакцинах они содержатся в безопасной концентрации», – сообщила Обласова.

Другое исследование, укрепившее этот опасный миф, содержало грубейшие ошибки в дизайне, который необходим для получении объективного результата. Некий человек, который даже не является врачом, провел анекетирование американок до 26 лет, получивших прививку от ВПЧ, в котором содержался вопрос, были ли он беременны, и на основании полученных данных сделал вывод, что вакцина вызывает бесплодие. Как отметила эксперт, репродуктивный возраст сейчас значительно увеличился, и число женщин, которые беременеют до 26 лет, не так велико. После долгого разбирательства в 2019 году статья была отозвана, а исследование признано некачественным.

«И таких публикаций, которые вбрасывают мифы, очень много, и ученым приходится опровергать их», – сообщила Антонина Обласова.

По ее словам, в настоящий момент нет никаких оснований считать, что вакцина от ВПЧ вызывает бесплодие. Зато она предотвращает шесть видов рака, самый распространенный из которых — рак шейки матки.

«Мы видим прекрасную картину в тех странах, где эта прививка обязательна. В Австралии с 2007 года там вакцинирует девочек, и спустя десять лет, посмотрев на результаты, начали прививать мальчиков. Это позволило в десять раз снизить количество инфицированных ВПЧ. Когда привитые доживут до 45-50 лет, когда в среднем развивается рак шейки матки, мы можем собрать всю информацию о том, насколько вакцина защищает от него. Но поскольку 100% случаев рака шейки матки ассоциированы с ВПЧ, мы предполагаем, что увидим именно эту картину», – сказала Обласова.

Как отметила врач-инфекционист, гепатолог и автор блога InfoDoc Дарья Паниева, вакцины действительно были небезопасны, когда только появились, ученые допускали определенные ошибки. Но сегодня благодаря такому инструменту как доказательная медицина у исследователей есть возможность более строго контролировать все испытания. 

«Вакцины заслужили такое внимание к себе благодаря тому, что они действительно эффективны. Нет никакой разницы между тем, как выводятся на рынок вакцины и как выводятся на рынок другие лекарства», – сообщила эксперт в эфире MedPortal.





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