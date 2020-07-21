Создатели приквела “Игры престолов” подбирают актеров на главные роли
21.07.2020, 18:30, Разное
Сейчас телевизионщики подыскивают актрис на главные женские
роли. Ключевыми персонажами “Дома дракона” будут Рейнира Таргариен и Алисента
Хайтауэр.
По слухам, для персонажа Рейниры, принцессы рода Таргариенов,
рассматривают девушек 25-30 лет. В то же время подбирают исполнительницу
постарше для роли Алисенты Хайтауэр – мачехи Рейниры и второй жены короля
Визериса I Таргариена.
Съемки приквела сериала “Игра престолов” “Дома дракона”
планируется проводить в Британии и Испании. Старт работы запланирован на 2021
год. Проект будет состоять из десяти эпизодов.
Напомним, “Дом дракона” расскажет о событиях, произошедших за 300 лет
до начала действий сериала “Игра престолов”. Речь пойдет о гражданской войне, которая разразилась после
смерти короля Визериса I Таргариена.
Конфликт получил название “Танец Драконов”. Его сторонами были враждующие представители
монаршего рода, которые одновременно объявили свои права на Железный трон.
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Литературной основой сериала “Дом дракона” станет книга
американского писателя Джорджа Мартина “Пламя и кровь”. Режиссером приквела
сериала “Игра престолов” станет Мигель
Сапочник.
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