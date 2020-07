Создатели приквела “Игры престолов” подбирают актеров на главные роли

21.07.2020, 18:30, Разное

Сейчас телевизионщики подыскивают актрис на главные женские

роли. Ключевыми персонажами “Дома дракона” будут Рейнира Таргариен и Алисента

Хайтауэр.

По слухам, для персонажа Рейниры, принцессы рода Таргариенов,

рассматривают девушек 25-30 лет. В то же время подбирают исполнительницу

постарше для роли Алисенты Хайтауэр – мачехи Рейниры и второй жены короля

Визериса I Таргариена.

Съемки приквела сериала “Игра престолов” “Дома дракона”

планируется проводить в Британии и Испании. Старт работы запланирован на 2021

год. Проект будет состоять из десяти эпизодов.

Напомним, “Дом дракона” расскажет о событиях, произошедших за 300 лет

до начала действий сериала “Игра престолов”. Речь пойдет о гражданской войне, которая разразилась после

смерти короля Визериса I Таргариена.

Конфликт получил название “Танец Драконов”. Его сторонами были враждующие представители

монаршего рода, которые одновременно объявили свои права на Железный трон.

Литературной основой сериала “Дом дракона” станет книга

американского писателя Джорджа Мартина “Пламя и кровь”. Режиссером приквела

сериала “Игра престолов” станет Мигель

Сапочник.