 

Создатели приквела “Игры престолов” подбирают актеров на главные роли

21.07.2020, 18:30, Разное

Сейчас телевизионщики подыскивают актрис на главные женские
роли. Ключевыми персонажами “Дома дракона” будут Рейнира Таргариен и Алисента
Хайтауэр.

По слухам, для персонажа Рейниры, принцессы рода Таргариенов,
рассматривают девушек 25-30 лет. В то же время подбирают исполнительницу
постарше для роли Алисенты Хайтауэр – мачехи Рейниры и второй жены короля
Визериса I Таргариена.

Съемки приквела сериала “Игра престолов” “Дома дракона”
планируется проводить в Британии и Испании. Старт работы запланирован на 2021
год. Проект будет состоять из десяти эпизодов.

Напомним, “Дом дракона” расскажет о событиях, произошедших за 300 лет
до начала действий сериала “Игра престолов”. Речь пойдет о гражданской войне, которая разразилась после
смерти короля Визериса I Таргариена.
Конфликт получил название “Танец Драконов”. Его сторонами были враждующие представители
монаршего рода, которые одновременно объявили свои права на Железный трон.

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Публикация от House Of The Dragon – GoT (@houseofthedragon_george.rr.m) 20 Июл 2020 в 5:38 PDT

Литературной основой сериала “Дом дракона” станет книга
американского писателя Джорджа Мартина “Пламя и кровь”. Режиссером приквела
сериала “Игра престолов” станет Мигель
Сапочник.





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